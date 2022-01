Rikosnimikkeinä on tutkittu tällä hetkellä muun maussa törkeitä pahoinpitelyjä, pahoinpitelyjä ja myös törkeää vapaudenriistoa.

Verkossa on levinnyt raaka nöyryytysvideo, joka on päätynyt tutkintaan Hämeen poliisille. Video on ehtinyt herättää paljon huomiota sosiaalisessa mediassa ja siitä on myös ehditty tehdä ilmoituksia eri poliisilaitoksille.

Myös HS:n näkemällä videolla näkyy muun muassa, kuinka erästä nuorta miestä lyödään autossa muun muassa nyrkeillä ja avaimilla. Näkyvillä ovat lyödyn veriset kasvot, joita videolla kuuluvat äänet käskevät hänen esitellä.

Autossa olevaa miestä nimitellään, hänet laitetaan nimittelemään itseään ja hänet pakotetaan muun muassa nuolemaan kengänpohjaa.

Videolla uhri myös pakotetaan ylistämään kolmea ihmistä etunimeltä.

Videolla näkyy myös muun muassa, kuinka ulkona virtsataan jonkun suuhun ja käteen tumpataan tupakkaa. Verkkoon levinneeltä videolta on kuitenkin mahdotonta aivan suoraan sanoa, kehen tai keihin kaikkiin siitä näkyvät eri tapahtumat kohdistuvat.

Tapaus on tällä hetkellä Hämeen poliisilaitoksen tutkinnassa, ja tutkinnanjohtajana on Marko Mäkinen. Kyseessä on iältään nuorten aikuisten välinen tilanne.

Poliisin mukaan tapahtuma-aika on 5.–10.tammikuuta. Poliisi suostuu tässä tilanteessa sanomaan ainoastaan, että epäiltyjä on useita ja selvittelyssä on, kuka on tehnyt kenellekin mitä.

"On lähdetty autoilemaan ja sitten on tapahtunut, mitä on tapahtunut", Mäkinen sanoo.

Käytännössä muutaman paikan välillä on ajettu mittava määrä kilometrejä, Mäkinen kertoo. Hänen mukaansa poliisi sai melko verekseltään suoritettua kuulusteluja asioista.

Rikosnimikkeinä on tutkittu tällä hetkellä muun maussa törkeitä pahoinpitelyitä, pahoinpitelyitä ja myös törkeää vapaudenriistoa. Nimikkeet voivat muutta tutkinnan edetessä.

Mitään järkevää motiivia tapahtumille ei Mäkisen mukaan ole tullut esille. Ainakin osa ihmisistä on ilmeisesti löyhästi tuntenut toisensa ennen autoreissua.

Poliisi kertoi lyhyessä tiedotteessaan asiasta, että nuoret naiset ovat lähteneet kolmen nuoren miehen kanssa ajelemaan autolla muun muassa Hämeenlinnassa ja Itä-Suomen suunnalla.