”Matalan riskin kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista”, myös opetusministeri Li Andersson sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo Twitterissä, että koronarajoitusten purkua on harkittava ”aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa”. Hänen mukaansa tämä koskee matalariskisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien avaamista koronapassilla ja ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista.

Aiemmin tiistaina myös opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (vas) totesi, että hän haluaa luopua matalan riskin kulttuuritapahtumien ja liikuntatilojen koronarajoituksista.

Anderssonin mukaan pandemian hoidossa on arvioitava jatkuvasti rajoitusten oikeudenmukaisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan perusteita rajoittaa matalan riskin tapahtumia ja liikuntatiloja on aika arvioida uudestaan.

”Matalan riskin kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista. Ala on toiminut vastuullisesti läpi pandemian ja kehittänyt toimivat käytännöt tartuntariskien minimoimiseksi”, Andersson sanoo tiedotteessa.

”Nyt päättäjien on tehtävä osansa, jotta kovia kokenut kulttuuriala pääsee jatkamaan toimintaansa ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään”, Andersson sanoo.

Vastaavaa harkintaa on opetusministerin mukaan käytettävä myös matalan riskin liikuntatilojen suhteen.

Rajoitusten tarpeellisuutta arvioitaessa on Anderssonin mukaan seurattava tarkalla silmällä sairaalahoidon kapasiteetin kehitystä. Mikäli kapasiteetti uhkaa ylittyä, on aikataulua arvioitava uudestaan.

”Oikeudenmukaisuus ja oikeasuhtaisuus on pidettävä kirkkaana johtotähtenä rajoitusten kokonaisuutta arvioitaessa. Epidemiatilanne on kuitenkin vielä vakava ja rajoituksista ei voida luopua kokonaan tai ilman tarkkaa harkintaa”, Andersson sanoo.

Rokottautuminen on Anderssonin mukaan tehokkain tapa suojata sairaalahoidon kapasiteettia ja tehdä oma osansa rajoitustoimien mahdollisimman nopeaksi purkamiseksi.

Hallitus linjasi pitkässä koronaneuvottelussaan 18. tammikuuta, että koronarajoituksia on jatketaan helmikuun puoliväliin asti.

Poikkeuksena ovat korkeakoulujen etäopetusta ja lasten harrastustoimintaa koskevat suositukset sekä sisärajavalvonta. Niistä luovutaan tammikuun lopussa.

Useimmista rajoituksista päättävät alueelliset viranomaiset.

Hallituksen päätösvallassa ovat ravintoloita ja rajoja koskevat rajoitukset. Muiden osalta se voi lähinnä esittää suosituksia alueellisille viranomaisille.

Myös vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimiva kansanedustaja Iiris Suomela vaati tiistaina Twitterissä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alaan kohdistuvia rajoituksia tulee purkaa ensimmäisenä heti, kun se on vain mahdollista.