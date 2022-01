Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuivat perjantaina puhelimitse geopolitiikasta, mukaan lukien Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainan tilanteesta.

Tasavallan presidentin kanslia kuvaili keskustelua pitkäksi ja perusteelliseksi. Keskustelu käytiin Suomen aloitteesta.

Niinistö toi keskustelussa esiin, että Suomi käyttää täyttä itsemääräämisoikeutta turvallisuuspolitiikastaan.

Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteesta ja painotti rauhan säilyttämisen välttämättömyyttä Euroopassa. Keskustelussa korostui tarve löytää ratkaisuja käynnissä olevan dialogin kautta.

Kreml kertoi omassa tiedotteessaan puhelusta, että Putin oli antanut Niinistölle seikkaperäisen selvityksen Venäjän lähestymistavasta tämänhetkisiin turvallisuuskeskusteluihin.

Ukrainan konfliktin osalta Putin korosti vuonna 2015 solmitun Minskin sopimuksen tärkeyttä ratkaisun perustana, ja kritisoi Ukrainan hallitusta siitä, ettei se Venäjän mielestä ole täyttänyt sitoumuksiaan.

Niinistö puhui aiemmin tällä viikolla puhelimessa Euroopan turvallisuudesta Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa. Tuo puhelu käytiin Yhdysvaltain aloitteesta.

Suomen itsemääräämisoikeus on puhuttanut viime viikkoina, kun Venäjä on esittänyt Natolle vaatimuksen olla enää laajentumatta itään. Suomen valtionjohto on tuonut toistuvasti esille, että Suomi päättää itse mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.