Ajokeli on lumimyräkän vuoksi erittäin huono.

Suomeen saapunut talvinen myrsky on aiheuttanut jopa hirmumyrskytuulia saaristossa, kertoo Foreca Twitterissä.

Kökarin Bogskärin mittausasemalla nimittäin mitattiin tuulenpuuskan nopeudeksi 34 metriä sekunnissa. Hirmumyrskyn rajana tuulen nopeuksissa pidetään 33:a metriä sekunnissa.

Tuuli on Forecan mukaan tuivertanut myös Hammarlandissa, jossa nopeudeksi mitattiin 31,2 metriä sekunnissa. Lemlandissa mittarin tulos oli puolestaan 30 metriä sekunnissa.

Pääkaupunkiseudun aamun vetinen keli muuttui viimeistään puolenpäivän jälkeen kunnon lumimyräkäksi.

”Lumisade on sankimmillaan etelärannikon tuntumassa iltapäivällä noin kahden aikaan. Lunta sataa kymmenisen senttiä”, kertoi päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo aiemmin torstaina.

Lumisade jatkuu myöhäiseen iltaan asti, tosin heikkenee iltaa kohti. Sakeimmat lumisateet osuvat Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen.

Lumimyräkkä aiheutti paikoin huonoa ajokeliä Helsingissä.

Aallot lyövät rantaan talvimyrskyssä Eiranrannassa Helsingissä torstaina.

Lumimyräkän takia Ilmatieteen laitos varoittaakin erittäin huonosta ajokelistä Uudellamaalla ja laajalla alueella muuallakin maassa.

”Sakea lumisade on heikentänyt ajokelin laajalti maan etelä- ja keskiosassa erittäin huonoksi. Onnettomuusriski on huomattava, ja liikenneonnettomuuksia on sattunut päivän mittaan jo useita kymmeniä. Malttia liikenteeseen!” laitos twiittasi torstaina alkuillasta.

Torstai-iltana on odotettavissa myös voimakkaita tuulenpuuskia pääkaupunki­seudullakin, eli lunta voi tulla vaakasuorassa vasten ulkona liikkujien kasvoja.

Myrskypuuskia ennustettiin lähinnä merialueille. Maa-alueilla voimakkaimpia puuskia oli tulossa Ahvenanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Aallokko on torstaina kovaa lounaisilla merialueilla.

Kun lumisade alkaa yöllä väistyä, ilma pakastuu. Pääkaupunkiseudulle on ennustettu perjantaiksi muutamaa pakkasastetta.