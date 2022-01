Poliisilaitos: Irtisanottu kävi toisen poliisin kanssa vuosien ajan keskustelua, jonka sisältö ei ole poliisin arvojen mukaista.

Helsinki

Helsingin poliisilaitos on irtisanonut kolmannen poliisin liittyen tutkintaan, jonka keskiössä on ollut turvallisuusalalla työskentelevien miesten äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautunut ryhmä. Ryhmä on käynyt keskusteluja pikaviestisovelluksissa suljetuissa keskusteluryhmissä.

Keskusrikospoliisi (KRP) on kertonut aiemmin, että ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa.

Poliisilaitos kertoo tehneensä ratkaisut kolmesta työntekijästään, joita ei esiselvityksen jälkeen epäilty rikoksista jutussa. Yksi ylikonstaapeli irtisanottiin, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä. Yhdelle vartijalle annettiin varoitus, ja toisen poliisin osalta ei nähty aihetta toimenpiteille.

Poliisilaitoksen mukaan irtisanottu ylikonstaapeli kävi toisen, jo viime vuonna irtisanotun ylikonstaapelin kanssa vuosia keskustelua, jonka sisältö ei ole poliisin arvojen mukaista. Varoituksen saanut vartija oli poliisilaitoksen mukaan mukana eräässä keskusteluryhmässä ja käyttäytyi keskusteluissa virkamieslain käyttäytymisvelvoitteen vastaisesti.

Kahden poliisin ja vartijan epäilyt syyteharkinnassa

Viime vuonna Helsingin poliisilaitos irtisanoi tutkinnan takia kaksi poliisia. He ovat valittaneet irtisanomisistaan hallinto-oikeuteen.

Toinen irtisanotuista, vanhempi rikoskonstaapeli, sai poliisilaitoksen mukaan viime vuonna myös sakkotuomion ampuma-aserikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänet irtisanottiin, koska poliisilaitos piti häntä soveltumattomana tehtäväänsä.

Myös viime vuonna potkut saanutta ylikonstaapelia pidettiin soveltumattomana tehtäväänsä. Poliisilaitoksen mukaan ylikonstaapelin osalta äärioikeistotutkinnassa syyteharkinnassa on epäily virkasalaisuuden rikkomisesta.

Syyteharkinnassa epäiltynä virkasalaisuuden rikkomisesta ovat poliisilaitoksen mukaan myös vanhempi konstaapeli ja vartija. Heidän osaltaan poliisilaitos odottaa syyteharkinnan tulosta ja mahdollista tuomioistuimen ratkaisua.

Salaiseksi luokiteltua tietoa epäillään luovutetun

KRP ja Syyttäjälaitos kertoivat marraskuussa, että virkasalaisuuden rikkomisesta epäiltyjen poliisien epäillään luovuttaneen salaiseksi luokiteltua tietoa ainakin äärioikeistolaista ideologiaa tukevan ryhmän käyttöön.

Juttukokonaisuudessa on epäiltyinä poliisien lisäksi muita ihmisiä. Kolmea heistä epäillään yllyttämisestä virkasalaisuuden rikkomiseen. Lisäksi yhtä henkilöä epäillään ampuma-aserikoksesta ja yhtä henkilöä ampuma-aserikkomuksesta.