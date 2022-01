Tiet ovat nyt liukkaat lähes koko maassa – pääkallokeli saattaa vielä pahentua

Helsinki

Keli jatkuu viikonlopun yli liukkaana lähes koko maassa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Liukkainta on maan etelä- ja keskiosissa, joissa lämpötila seilaa ennusteen mukaan nollan molemmin puolin alkuviikkoon saakka. Erityisen liukasta on varsinkin pienemmillä teillä ja jalkakäytävillä.

Tänään on vielä pitkälti pakkaspäivä, mutta huomenna erityisesti etelässä ja lännessä on plussaa. Maan eteläosiin on huomenna lisäksi luvassa vesisateita. Maanantaihin mennessä sää pakastuu jälleen, ja etelässä sataa mahdollisesti yön aikana lunta.

Maan itä- ja pohjoisosissa ollaan viikonloppuna tukevammin pakkasen puolella, eivätkä tiet ole siellä yhtä liukkaita kuin muualla.