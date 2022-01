Uuden kustannustukipaketin lisäksi ministerityöryhmä esittää, että yrittäjät saisivat takaisin oikeuden hakea työttömyyskorvausta koronapandemian nojalla.

Hallituksen koronaministerityöryhmä kokoontui perjantaina jälleen pohtimaan sitä, pitäisikö ravintolat sulkea kokonaan tai osittain. Ravintolasuluista ei päivän aikana tullut päätöksiä, mutta työryhmä linjasi uusista rahallisista tukimuodoista yrityksille ja yrittäjille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), työministeri Tuula Haatainen (sd) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoivat perjantaina uusista rajoitusten vuoksi esitetyistä tukitoimista tiedotustilaisuudessa.

Lintilän mukaan hallitus on päättänyt edistää sulkemiskorvausta yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa rajoitusten vuoksi. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja harrastustilat, kuntosalit, kylpylät ja sisäleikkipaikat. Korvaus jaetaan kahteen luokkaan, pienten ja suurten yritysten korvauksiin.

Hallitus myös valmistelee kuudetta kustannustukipakettia ja tapahtumatakuuta ensi kesälle. Joulun alla alkaneen viidennen kustannustukipaketin tukien hakuaika jatkuu vielä helmikuulle. Kierros on aiempaa rajatumpi, ja se on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Myös kuudes kierros on tarkoitettu vain aloille, joihin kohdistuu rajoituksia.

Työryhmän mukaan urheilu- ja kulttuurialoille on lisäksi tulossa korvauksia peruuntuneista tapahtumista. Myös taiteen, kulttuurin ja luovan alan työntekijöille ollaan valmistelemassa tukea sulkuajan korvaamiseksi.

Nyt esitettyjä korvauksia ja tukia maksettaisiin sulku- ja rajoitustoimien ajalta, enintään helmikuun loppuun asti. Paketti aiotaan valmistella ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle 3. helmikuuta.

Lintilän mukaan yritysten uusi tukipaketti olisi kokonaisuudessaan 200–250 miljoonaa euroa, mutta lopullinen koko voi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, toteutuuko mahdollinen ravintolasulku. Valtiokonttorin kautta maksettavaa korona-ajan kustannustukea oli jaettu joulun alla kaikkiaan noin 760 miljoonan euron edestä.

”Ravintoloista käytiin keskustelua ja valmistelu mahdollisia sulkupäätöksiä varten jatkuu”, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan mahdollinen ravintolasulku koskisi vain korkean riskin ravintoloita eli baareja.

Nykylaki ei mahdollista ravintoloiden sulkemista kokonaan eikä aukioloaikojen rajoittamista enää tätä enempää. Jos ne tai osa niistä halutaan kokonaan kiinni, hallituksen on esitettävä lainmuutosta.

Elinkeinoministeri Lintilä arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa joulukuussa, että paketti on 120–150 miljoonaa euroa. Tuolloin ei tosin vielä keskusteltu lainkaan mahdollisesta ravintoloiden täyssulusta.

Yritysten uutta tukipakettia ovat valmistelleet virkamiehet eikä sen etukäteen uskottu herättävän poliittisia intohimoja.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) hallituksen koronaministerityöryhmän tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Työministeri Haatainen kertoi perjantaina tehdystä päätöksestä, jonka myötä yrittäjät saisivat takaisin oikeuden hakea työttömyyskorvausta koronapandemian nojalla. Mahdollisuus päättyi 30. marraskuuta 2021. Haataisen mukaan muutos pyritään saattamaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Haataisen mukaan päätöksen kustannukset olisivat noin 12 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen mukaan työntekijöiden työttömyysturvan omavastuupäivät tullaan poistamaan, jolloin työttömyysturva maksettaisiin heti työttömyyden alusta saakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pidemmän aikavälin arvio valmistuu ensi viikolla. Eri puolueista on viestitty HS:lle, että tästä syystä päätöksen tekeminen ravintolasulun kohdalla siirtyy.

Vaikka ravintolasulusta olisikin päätetty perjantaina, se olisi voinut tulla voimaan mahdollisesti vasta aikaisintaan kolmen viikon kuluttua, koska eduskuntakäsittely vie aikaa. Vielä ei ole tiedossa, onko sululle edes tarvetta tuolloin.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitti jo torstain kokouksessa pääasiallisena vaihtoehtona, että kaikki ravitsemisliikkeet suljetaan kolmeksi viikoksi. Tällöin myös ruokaravintolat menisivät kokonaan kiinni.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että vain baarit ja pubit suljetaan kokonaan kolmeksi viikoksi. Nykyiselläänkin ravintoloiden tulee sulkea ovet alkuillasta.

STM perustelee kaikkien, myös ruokaravintoloiden sulkua muun muassa sillä, että se on juridisesti helpoin ja nopein tapa. Eri ravintolatyyppien erittely laissa on ollut osin hankalaa.

Ravintoloiden sulkemisella olisi tarkoitus hillitä koronaviruksen leviämistä niin, että sairaaloiden toimintakyky säilyy. Kyseessä on yksi harvoista rajoitustoimista, joita hallituksella on enää käsissään normaalilainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä ja tilojen sulkemisesta päättävät kunnat ja aluehallintovirastot.

Ravintoloiden aukioloa on jo rajoitettu niin, että kaikkien ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava ovensa iltakuuteen mennessä.

Alkoholin anniskeluun keskittyvissä baareissa voi olla käytössä puolet asiakaspaikoista, ja muut ravitsemisliikkeet voivat käyttää 75 prosenttia asiakaspaikoistaan. Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Koronaryhmän torstain neuvottelussa käytiin läpi myös muita vaihtoehtoja kuin ravintoloiden sulkemista kokonaan.

Esillä oli esimerkiksi vaihtoehto, jossa alkoholin myynti kiellettäisiin. Tällöin käytännössä baarit menisivät kiinni, mutta ruokaravintolat saattaisivat ainakin osin jäädä auki.

Keskusteluissa on tuotu esille myös vaihtoehto, että ravintoloita koskeva sääntely siirretään aluehallintovirastoille. Nyt ravintoloista päättää hallitus, vaikka jokseenkin kaikista muista rajoituksista päättävät kunnat ja aluehallintovirastot.

Keskusta ja Rkp vastustivat kaikkien ravintoloiden sulkemista mutta eivät suuririskisten ravintoloiden eli esimerkiksi baarien sulkemista. Muutkin puolueet pitivät ruokaravintoloiden sulkemista ongelmallisena, koska se poikkeaa THL:n esittämästä mallista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti torstaina Iltalehden vaalitentissä Helsingin Sanomien tiedot, että hallituksessa on valmisteltu valmiuslain käyttöönottoa.

Valmiuslaki ei ollut perjantaina esityslistalla. Siitä todennäköisesti keskustellaan alkuviikosta, jos tilanne vielä pahenee.