Koronaepidemian torjunnassa keskeisen ministerisalkun haltija vaihtuu, koska perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on jäämässä perhevapaalle. Vahvana ministerikandidaattina puoluelähteet nostavat esiin ainakin kansanedustaja Aki Lindénin. Myös raumalainen Kristiina Salonen saa useita mainintoja.

Sdp suunnittelee valitsevansa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tilalle ministerin ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa 27. tammikuuta.

Koronaepidemian torjunnassa keskeisen ministerisalkun haltija vaihtuu, sillä Kiuru odottaa lasta ja on jäämässä keväällä perhevapaalle. Lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla, Kiuru kertoi aiemmin Me Naiset -lehdelle.

Sdp:n puoluehallitus kokoontuu huomenna torstaina. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kokouksen asialistalla on ylimääräisestä puoluevaltuuston kokouksesta päättäminen Kiurun korvaajan valitsemiseksi.

Sdp:n ministerivalintaan kohdistuu mielenkiintoa, koska Kiurulla on ollut merkittävä rooli Suomen koronapolitiikan muotoilussa.

Kiurun sijaisen valinta tehdään siten, että puheenjohtaja Sanna Marin tuo puoluehallitukselle esityksensä. Keskustelun perusteella se antaa esityksensä puoluevaltuustolle, joka päättää asiasta.

Eduskuntaryhmällä on halutessaan oikeus lausua asiasta.

Puoluelähteiden arvioissa vahvana ministeriehdokkaana mainitaan erityisesti kansanedustaja Aki Lindén.

Aki Lindén

Myös esimerkiksi kansanedustaja Kristiina Salosen nimi nousee useita kertoja esiin.

Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Hänellä on takanaan pitkä virkaura sosiaali- ja terveyspuolella. Hän on toiminut muun muassa HUS:n toimitusjohtajana.

Lindén on myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Hän on viime aikoina esiintynyt julkisuudessa Sdp:n asiantuntijana koronaviruspandemiaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen.

Kristiina Salonen

Kristiina Salonen on puolestaan kolmannen kauden kansanedustaja. Hänellä on koulutus- ja työtaustaa sote-alalta. Mikäli alueellisille asioille annetaan painoarvoa, hänen satakuntalaisuutensa tekisi hänestä kivuttoman valinnan. Salonen on sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Myös esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sekä kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Anneli Kiljunen mainitaan osaavina vaihtoehtoina.

Spekulaatioissa esillä ovat olleet myös puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja varapuhemies Antti Rinne.

HS:n lähteiden mukaan Kiurun seuraaja valittaneen perhevapaan keston ajaksi. Keskustelua voidaan silti eräiden sosiaalidemokraattien mukaan käydä myös siitä, voisiko uuden ministerin kausi jatkua jopa ensi vuoden eduskuntavaaleihin asti.

Sdp:n suurempaa ministerikierrätystä ei pidetä todennäköisenä, vaikka jotkut sosiaalidemokraatit ovatkin pohtineet esimerkiksi nykyisen työministerin Tuula Haataisen siirtämistä Kiurun paikalle.

Useampi sosiaalidemokraatti korostaa, että tuleva ministeripesti voi olla varsin haastava. Koronavirus on jälleen asettanut yhteiskunnan uuteen hankalaan tilanteeseen. Lisäksi aluevaalien jälkeen alkaa sote-uudistuksen todellinen toimeenpano.

Tuleva ministeri ei siis saisi olla aivan keltanokka. Puoluelähteet korostavat sekä sote-asioiden asiantuntemuksen että poliittisen kokemuksen merkitystä valinnassa.