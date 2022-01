Helsingissä liikkunut poro tai peura löytyi Olympiastadionin läheltä – eläimen alkuperä edelleen pimennossa

Nukutuksesta heränneen eläimen elinkelpoisuus on edelleen epävarmaa.

Helsinki

Helsingissä vapaana liikkunut poro tai peura löytyi Helsingin Talvipuutarhan alueelta läheltä Olympiastadionia lauantaina puolen päivän jälkeen. Eläin vietiin tämän jälkeen Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Iltapäivällä varttia vaille viisi Korkeasaari tviittasi eläimen nousseen jaloilleen. Villieläinsairaalan mukaan tuleva yö on kriittinen ja eläimen vointia tarkkaillaan tiiviisti.

Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa kertoi aiemmin iltapäivällä STT:lle, että eläimen lajinmääritys on vielä kesken.

”Emme vielä tiedä, onko kyseessä poro vai metsäpeura. Heikkokuntoisesta eläimestä on asiantuntijankin vaikea sanoa kumpi se on. En ole määrittänyt sitä poroksi. Se on aika huonokuntoinen, nälkiintyneen oloinen ja laiha viime kesän vasa, joka painaa reilut 50 kiloa”, Sainmaa sanoi.

Eläimestä on otettu valokuvat ja DNA-näytteet, joiden perusteella lajinmääritystä jatkekaan asiantuntijoiden kanssa.

Yksin vaeltava eläin herättää ihmetystä

Eläin haettiin Talvipuutarhan alueelta sen jälkeen, kun poliisit olivat saaneet sen kiinni. Sanna Sainmaa piti iltapäivällä eläimen ennustetta hyvin epävarmana.

”Eläin on huonokuntoinen ja sen ennuste on epävarma. Stressi voi märehtijöillä laukaista sellaisen tilan”, johon ne voivat kuolla.

Hän on hämmentynyt myös siitä, että viime kevään vasa on yksin liikkeellä.

”Sekä poro eli tunturipeura että metsäpeura ovat laumaeläimiä. Tuon ikäisen vasan pitäisi olla vielä vaatimen kanssa.

Eläin ei välttämättä sopeudu elämään aitauksessa

Eläin pidettiin nukutettuna ja sitä nesteytettiin, kipulääkittiin ja tutkittiin.

Seuraavaksi tarkkaillaan jaloilleen nousseen eläimen munuaisten kuntoa, koska vaarana on, että ne ovat vaurioituneet.

”Yksi ratkaiseva tekijä on, kuinka se sopeutuu olemaan täällä aitauksessa vai villiintyykö se. Tässä vaiheessa on liian varhaista kommentoida, mikä sen lopullinen sijoituspaikka tulee olemaan”, jos se selviää.

Poliisilla ei edelleenkään ole tiedossa, mistä eläin on lähtöisin. Asiasta mahdollisesti tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Korkeasaareen.