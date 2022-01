STM:n Varhila: Ehdotus etäopetuksesta ei koske esiopetusta, alakoulun 1.-3. luokkia tai erityisen tuen oppilaita.

Helsinki

Ajatus koulujen kevätlukukauden käynnistämisestä etäopetuksessa saa osakseen arvostelua hallituksen sisältä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) eivät lämpene ajatukselle sosiaali- ja terveysministeriön (STM) keskiviikkona esittämälle ehdotukselle etäkouluun siirtymisestä.

Anderssonin mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

– Etäopetukseen liittyvät ongelmat ovat tutkittuja ja selvitettyjä. Monissa maissa on päätetty sen sijaan taata terveysturvallisuus kouluissa ja tehdä paikallisia ratkaisuja, eikä toimia niin, että lähetään valtakunnallisesti kaikki oppilaat kotiin, Andersson sanoi STT:lle.

Lukukausi alkaa monilla paikkakunnilla maanantaina, joten päätöksellä on kiire. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtaman koronaministeriryhmän on määrä kokoontua perjantaina iltapäivällä keskustelemaan asiasta.

STT tavoitteli myös Kiurua kommentoimaan, mutta tämä ei vastannut STT:n yhteydenottoihin.

Andersson ja Saarikko kannattavat terveysturvallisuuden parantamista

Andersson näkee parikin vaihtoehtoa etäkoululle, kuten terveysturvallisuuden kohentamisen esimerkiksi maskien käytöllä ja ilmanvaihdolla. Myös kotitestien laajamittaisesta käytöstä on keskusteltu, mutta tästä päättäminen on STM:n ja Kiurun vastuulla.

– Itse pidän näitä paljon parempina keinoina kuin etäopetukseen joutumista, Andersson sanoi.

Myös valtiovarainministeri Saarikko totesi STT:lle kirjoittamassaan sähköpostissa, että ennen etäopetusta pitäisi kokeilla muita keinoja.

– Ennen koulujen sulkemisesta puhumista tulisi tehdä kaikki mahdolliset toimet koulujen terveysturvallisuuden edistämiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi systemaattinen kotitestaus ja maskit, Saarikko kirjoitti.

Andersson: Mahdoton ajatus, että baarit olisivat auki ja koulut kiinni

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo STT:lle sähköpostitse, että ehdotus etäopetuksesta ei koske esiopetusta, alakoulun 1.–3. luokkia tai erityisen tuen oppilaita. Syynä on se, että laki turvaa näiden lähiopetuksen.

Varhilan mukaan ehdotetun etäopetusjakson pituus käydään läpi perjantaina koronaministeriryhmän kokouksessa. Asiasta voitaneen tehdä päätöksiä jo silloin.

Varhilan mukaan ehdotus tulee nyt, koska tautitilanne on nopeasti heikentynyt. STM ehdottaa kouluihin myös muita terveysturvallisuutta parantavia ratkaisuja.

– Virkamiesten velvollisuus on esittää toimia epidemian hillitsemiseksi ja hallintaan saamiseksi. Säädösperusteisia keinoja on enää vähän. Viimesijaisena on mahdollinen etäopetus, Varhila viestittää STT:lle.

Miten opetusministeri Andersson vastaa terveysturvallisuudesta huolissaan oleville?

– Ottaen huomioon, että lasten tautitapaukset ovat olleet suhteellisen lieviä, pidämme parempana sitä, että pyritään panostamaan terveysturvallisuuteen ja pitämään koulut auki, verrattuna siihen, että meillä olisi pitkään jatkuva etäopetusjakso.

Andersson sanoo pitävänsä myös mahdottomana ajatuksena, että baarit pysyisivät auki, mutta koulut menisivät kiinni.

– Olen sanonut omana kantanani, että pidän täysin mahdottomana ajatuksena, että meillä olisivat baarit auki niin, että aikuiset ja täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat voisivat mennä sinne viettämään päiväänsä, mutta eivät tuplasti rokotettuina kouluun.

OAJ tukee ministeriön ehdotusta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kertoi taas tukevansa STM:n ehdotusta.

– Väistämättä koulujen lukuvuoden aloituksen jälkeen tautitilanne pahenee, mikä uhkaa jo kansakunnan huoltovarmuutta, kun opettajat sairastavat kotona ja vanhemmat hoitavat sairastuneita lapsiaan, sanoi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.