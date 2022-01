Opetus­ministeri Andersson arvostelee STM:n äkkinäistä esitystä koulujen etäopetuksesta: ”Tilanne on opetusalan kentälle kohtuuton”

Andersson ei sulje mitään rajoitustoimia pois, mutta sanoo pitävänsä ”aika mahdottomana” sitä, että baarit olisivat päivisin auki mutta koulut eivät.

Opetusministeri Li Andersson (vas) suhtautuu kriittisesti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esitykseen koulujen etäopetuksesta. Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi Ylellä, että STM ehdottaa koululaisten jäävän etäopetukseen joksikin aikaa heti ensi viikosta alkaen.

”STM on nyt tehnyt oman esityksensä, josta sitten keskustellaan hallituksen kesken. Olisin pitänyt suotavana, että ministeriö olisi tuonut esityksensä hallituksen tietoon ajoissa. Tilanne on opetusalan kentälle kohtuuton, kun lähiopetuksen on määrä alkaa maanantaina”, Andersson sanoo.

Hallitus ei voi määrätä kouluja etäopetukseen, mutta se voi halutessaan antaa asiasta alueellisille päättäjille laajan suosituksen.

Andersson sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön valmistautuneen yhdessä opetusalan toimijoiden kanssa hallituksen ennen joulua tekemien linjausten mukaisesti siihen, että koulut alkavat lähiopetuksessa.

”Ja lainsäädäntömme mahdollistaa etäopetuksen paikallisilla päätöksillä niillä paikkakunnilla, joilla tautitilanne sitä edellyttää.”

Andersson muistuttaa, että vasemmistoliiton ajama ja koko hallituksen yhdessä hyväksymä linja on ollut, että lapsiin ja nuoriin kohdistetut rajoitukset ovat viimesijaisia.

Tällä hetkellä esimerkiksi ravintolat ja baarit voivat olla auki päivisin. Jos tarkoitus on kohdistaa rajoitukset vasta viimeiseksi lapsiin ja nuoriin, voisi etäopetukseen siirtyminen johtaa Anderssonin mielestä ristiriitaiseen tilanteeseen.

”Näemme aika mahdottomana esimerkiksi sen, että täysi-ikäiset toisen asteen opiskelijat saisivat mennä päiväksi baariin mutteivät saisi mennä kouluun.”

Hallitus voi halutessaan edistää myös ravintoloiden ja baarien täyssulkua, ja siitä on jo hallituksen piirissä keskusteltu. Ravintoloiden sulkeminen vaatisi kuitenkin lainmuutoksen. Se vie jonkin verran aikaa.

Jos koulut aloittavat ensi viikolla etäopetuksessa, ravintolat ja baarit olisivat siis todennäköisesti yhä päivisin auki. Tätä Andersson pitäisi ”hyvin nurinkurisena”.

Mahdollisia päätöksiä uusista rajoituksista on määrä tehdä perjantaina. Vaikka vasemmistoliiton puheenjohtaja suhtautuu STM:n esitykseen kriittisesti, hän sanoo, ettei sulje mitään vaihtoehtoja vielä pois.

Ehdotusta etäkoulusuosituksesta arvostelivat keskiviikkoiltana jotkut muutkin poliitikot.

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar kirjoitti Twitterissä, että ”koronatilanne ei tule lähiaikoina helpottamaan, joten etäkoulu ei ole ratkaisu”.

Hallituspuolue vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela taas kirjoitti, ettei etäopetukseen siirtyminen ”näin lyhyellä varoajalla olisi kohtuullista". Suomela katsoo Anderssonin tapaan, että ensisijaisesti pitäisi ottaa käyttöön lisää aikuisiin kohdistuvia rajoituksia.