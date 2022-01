Ministeriö pyrki takaamaan vaalityön uudella ohjauskirjeellä – korona-altistuneiden äänioikeus varmistetaan ulkoäänestyksellä

Aluevaaleissa nostatetaan äänestysintoa niin Antero Mertarannan kuin nuorille kohdistetun tekstarikampanjan voimin. Vaalien siirto olisi vaalipäällikön mukaan lykännyt sote-uudistusta vuodella.

Helsinki

Ulkona pidettävää vaalikampanjointia pystytään järjestämään tarkoituksenmukaisissa määrin, odottaa vaalipäällikkö Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

Jääskeläinen kommentoi asiaa toimittajille tänään järjestetyssä aluevaali-infossa. Hänen mukaansa asiaan vaikuttaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuore ohjauskirje ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista.

Kirje on päivätty maanantaina. Se kehottaa esimerkiksi aluehallintovirastoja (avi) harkitsemaan, voidaanko sopivilla etäisyyksillä ehkäistä riittävästi koronaviruksen tartuntariskiä ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa.

– Kampanjatilaisuuksissakin täytyy pystyä ottamaan terveysturvallisuus huomioon, mutta se on mahdollista asiantuntijanäkemystenkin perusteella, Jääskeläinen sanoi toimittajille keskiviikkona järjestetyssä aluevaali-infossa.

STM on aiemmin ohjeistanut aveja rajoittamaan yleisötilaisuuksien järjestämistä koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Tämä on koskenut myös matalan riskin tapahtumia, jollaisiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on luokitellut ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet silloinkin, kun vähintään kahden metrin turvaväleistä on pidetty huolta.

Puolueet eivät ole vaatineet siirtoa

Aluehallintovirastojen linjaukset ovat herättäneet hämmennystä, ja niiden on pelätty estävän esimerkiksi toreilla järjestettävän kampanjoinnin.

Oikeusministeriö ei kuitenkaan ole lämmennyt vaalien siirtämiselle. Ministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen huomautti keskiviikkona, että viime keväänä kuntavaalien siirtämistä kannattivat lähes kaikki eduskuntapuolueet.

– Nyt kuulemme kyllä erilaista yksittäistä kritiikkiä, aika paljon some-pohjaistakin, mutta yksikään puolue ei ole nyt esittänyt vaalien siirtämistä, Timonen sanoi toimittajille.

Koronatartuntojen määrä on moninkertainen viime kevääseen nähden, jolloin kuntavaaleja myöhästettiin kahdella kuukaudella.

THL:n asiantuntija Dinah Arifulla sanoi, että pandemiatilanne on nyt kuitenkin hyvin erilainen kuin viime keväänä. Hän kertoi, että ilmaantuvuudesta huolimatta rokotuskattavuus on hyvää, eikä kuolleisuus ole noussut muuallakaan Euroopassa tartuntojen yleistymisestä huolimatta.

Ulkoäänestys käytössä jo kuntavaaleissa

Tapausten määrä voi kuitenkin vaikuttaa äänestämiseen, sillä koronatartunnan saaneiden, altistuneiden ja oireisten ihmisten ei toivota tulevan sisälle äänestyspaikalle. Heitä varten järjestetään ulkoäänestys.

Jokaisella äänestyspaikalla on juliste, johon on kirjoitettu kyseisen kunnan keskusvaalilautakunnan numero. Siihen soittamalla voi järjestää ulkoäänestyksen. Tarvittaessa numerot löytyvät myös oikeusministeriön ylläpitämältä vaalit.fi -sivustolta.

Tällöin äänestyslipuke tuodaan ulos esimerkiksi äänestäjän omaan autoon tai erilliseen äänestyskoppiin, ja vaaliavustaja vie täytetyn lipukkeen uurnaan äänestäjän puolesta.

Ulkoäänestys ei vaadi ennakkoilmoittautumista, sanoi neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen oikeusministeriöstä. Hän kuitenkin toivoo, että erityisjärjestelyä tarvitsevat saapuisivat paikalle hyvissä ajoin.

– On selvää, että ulkoäänestys vaatii myös äänestäjältä enemmän. Äänestäjän täytyy olla oma-aloitteisempi ja yhteistyökykyisempi kuin yleensä, Huotarinen sanoi.

Aikataulusyistä kotiäänestys ei tule olemaan ensisijainen vaihtoehto. Ilmoittautuminen siihen päättyy jo ensi tiistaina, lähes kaksi viikkoa ennen varsinaista vaalipäivää.

– Sama menettely oli käytössä kuntavaaleissa. Tautitapauksia oli toki silloin vähemmän, mutta tämä menettely toimi silloin hyvin, Huotarinen sanoi ulkoäänestyksestä.

Kaikkien äänestäjien ja vaalivirkailijoiden osalta ohjeistus on viime vuoden kuntavaaleista tuttu. Paikan päällä suositellaan kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa. Lisäksi äänestyspaikoilla tulee huolehtia ilmanvaihdosta ja väljyydestä.

– Jos tietää sairastavansa koronaa, silloin ei pidä mennä äänestyspaikalle, vaikka sitä ei olisi tartuntatautilääkäri erikseen kieltänyt. Tällaisten henkilöiden kuuluu myös soittaa siihen numeroon.

Vaalien siirto olisi lykännyt sote-uudistusta

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta. Niissä valitaan valtuustot uusille hyvinvointialueille, jotka ottavat sote- ja pelastuspalvelut vastuulleen vuoden 2023 alusta alkaen.

Maaliskuun alusta toimintansa aloittavilla valtuustoilla on kädet täynnä töitä, jotta uudistus toteutuu ajallaan. Kukin valtuusto esimerkiksi päättää alueen rahankäytöstä, asiakasmaksuista ja palvelurakenteesta sekä valitsee hyvinvointialueen johtajan.

– Jos vaaleja olisi siirretty, uudistuksen voimaantulo olisi lykkääntynyt yhdellä vuodella, Jääskeläinen sanoo.

Äänestysaktiivisuutta valtionhallinto pyrkii ruokkimaan erilaisissa kampanjoilla. Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa pyörii vaaleihin asti kampanja, jossa vaalien puolesta puhuvat selostaja Antero Mertaranta, tubettaja Sita Salminen, laulaja Maija Vilkkumaa ja tanssija Jorma Uotinen.

Lisäksi nuorille eli alle 29-vuotiaisiin kohdistuu tekstiviestikampanja. Kampanja järjestetään satunnaisotannalla tasapuolisesti koko maassa, kertoi yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä.

Kampanjan toimivuudesta odotetaan tietoa kevään aikana. Jos se koetaan hyödylliseksi, sitä voidaan laajentaa tulevissa vaaleissa. Idea on Wilhelmssonin mukaan käytössä esimerkiksi Norjassa.