Presidentti Niinistö: Nato-viesti ei ole muuttunut joulukuun jälkeen

”Jos tilanne ja mielipiteeni muuttuu, niin ilmaisen senkin selkeästi”.

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö rauhoittelee uudenvuodenpuheestaan noussutta keskustelua. Puheen viestiä on tulkittu ahkerasti sekä Suomessa että ulkomaisessa mediassa.

Presidentin kanslian verkkosivuilla julkaistussa kommentissaan Niinistö toteaa, että puheeseen sisältynyt viesti Suomen valinnanmahdollisuuksista ja mahdollisuudesta hakea Nato-jäsenyyttä on asiallisesti täsmälleen sama, jonka hän lausui viimeksi joulukuun alussa.

”Tätä tärkeää mahdollisuutta ovat ohjelmissaan hallituksemme korostaneet. Yhtä tärkeää on”, että Nato pitää avoimien ovien politiikasta kiinni.

Kommentissaan Niinistö toistaa puheensa keskeiset osat.

”Sanoin: Suomen osalta tilanne on selvä. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin tärkeämpää tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa”, Niinistö kirjoittaa.

Hän toteaa tilanteen olevan selvä, vakaa ja rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja.

”Kiiruhtamisen vastapainoa on maltti.

Niinistö toteaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa ja rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nyt tilanne on kuitenkin selkeä ja vakaa, hän sanoo. Mahdollisista muutoksista kerrotaan jos tarvetta on.

”Jos tilanne ja mielipiteeni muuttuu, niin ilmaisen senkin selkeästi”, Niinistö kirjoittaa.