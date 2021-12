Kuopiossa tyhjän puutavararekan ja viiden henkilöauton kolari – kaksi ihmistä viety tarkistettavaksi

Helsinki

Kuopiossa Pohjois-Savossa on tapahtunut tyhjän puutavararekan ja viiden henkilöauton kolari. Onnettomuuspaikka on Ysitiellä Vartialan suoran itäpäässä Joensuuntien ja Heikkilänraitin risteyksessä, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessa. Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä kahdeksan aikuista ja kaksi lasta. Kaksi aikuista on viety tarkistettavaksi hoitolaitokseen. Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei ole tiedossa vakavampia loukkaantumisia.

Poliisi arvioi iltaseitsemältä STT:lle, että alueella liikenne on poikki vielä jonkin aikaa onnettomuuspaikan raivauksen vuoksi. Poliisi on ohjannut liikennettä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta perjantaina kello 17 jälkeen. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Poliisi muistuttaa, että sään lauhtumisesta johtuen ajotiet ovat erittäin liukkaita ja on syytä sovittaa ajonopeudet sään mukaan sekä huolehtia riittävän pitkistä turvaväleistä edellä ajaviin.