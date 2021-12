Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro antoivat lakkovaroitukset teknologiateollisuuteen

Teollisuusliiton ja Pron lakot alkaisivat erikseen nimetyillä työpaikoilla 14. tammikuuta ja jatkuisivat runsaan viikon. Sähköliitto päätti tukilakosta samalle ajalle.

Helsinki

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ja toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro ovat antaneet lakkovaroitukset teknologiateollisuuteen. Kummankin liiton lakko alkaisi erikseen nimetyillä työpaikoilla 14. tammikuuta heti vuorokauden alussa, ellei sitä ennen päästä sopuun uusista työehtosopimuksista. Lakot päättyisivät 23. tammikuuta puolilta öin.

Teollisuusliiton lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300:aa toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Teollisuusliiton lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Myös Ammattiliitto Pro on julkistanut listan lakonuhan alaisista työpaikoista. Pron lakkovaroitus koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään lakossa olevaan yritykseen.

Teollisuusliitto ja Pro ovat lisäksi päättäneet koko teknologiateollisuuden alaa koskevasta ylityökiellosta, joka olisi voimassa 14.–23. tammikuuta. Teollisuusliiton ylityökielto koskisi myös malmikaivosten sopimusaloja.

Ylityökielto ja työnseisaukset eivät Teollisuusliiton mukaan koskisi hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Palkankorotuksista kiistaa

Lakkovaroitusten taustalla on ammattiliittojen ja Teknologiateollisuuden työnantajien välinen erimielisyys palkankorotuksista.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuivat marraskuun lopussa, ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien.

Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina.

Teollisuusliitto katsoo, että tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava. Liiton mukaan työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi.

– Emme hyväksy sitä, että teollisuuden työntekijöiden pitäisi jatkossa pärjätä vähemmällä. Päinvastoin, haluamme palkankorotukset, jotka turvaavat asuntolainojen lyhennykset, lasten päivähoitomaksut ja perheen kauppakassit. Siitä tässä lakkovaroituksessa on kyse, Aalto sanoo tiedotteessa.

Ratkaisua haetaan sovittelijan johdolla

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi pitää liittojen ilmoittamia työtaistelutoimia hyvin valitettavina. Työnantajapuoli kantaa huolta palkankorotusten vaikutuksista yritysten kilpailukykyyn.

– Palkkaodotuksia nostatettiin julkisuudessa pitkin syksyä, vaikka taloudessa oli nähtävissä monia epävarmuuksia. Valitettavasti yhteistä näkemystä talouden realiteeteista ei löytynyt, ja viennin päänavausta haetaan jälleen kerran sovittelijan toimistosta, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Ruohoniemi sanoo toivovansa, että kilpailukyvyn ja ostovoiman huomioon ottavat ratkaisut löydetään ennen työtaistelutoimien toteutumista.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaan haetaan ensi viikolla ratkaisua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Valtakunnansovittelijan toimisto kertoo Twitterissä, että osapuolet tulevat sovitteluun tiistaina 4. tammikuuta.

Pro haluaa riittävän yleiskorotuksen

Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro kommentoi omia teknologiateollisuuden alan tes-neuvotteluitaan sanomalla, että Prolle esitetty korotustaso alittaa reilusti ennakoidun elinkustannusten nousun.

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan liiton jäsenet vaativat, että palkkaratkaisu sisältää riittävän yleiskorotuksen.

– Pro on neuvotteluiden aikana tehnyt useita esityksiä, joissa on huomioitu myös työnantajan tarpeita. Työnantajaliitto on kuitenkin ollut erittäin passiivinen, eikä ole suostunut tulemaan yhtään vastaan, Malinen kommentoi tiedotteessa.

Sähköliitto päätti tukilakosta

Sähköliiton hallitus on päättänyt teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloilla työskentelevien sähköliittolaisten työnseisauksesta. Työnseisaus alkaisi erikseen nimetyissä toimipaikoissa 14. tammikuuta ja jatkuisi 23. tammikuuta asti.

Seisaus koskisi muun muassa SSAB:n terästehtaita, Konecranesin nosturitehdasta, Outokummun terästehdasta sekä Helsingin ja Turun telakoita.

Päätöksellä Sähköliitto tukee Teollisuusliittoa, jonka työehtosopimusneuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa kariutuivat maanantaina.