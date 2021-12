Pikatestin löytäminen on monin paikoin epävarmaa

Joulunpyhät ja testien hamstraaminen tyhjensivät kauppojen ja apteekkien hyllyjä.

Helsinki

Koronan kotitestien rajusti kasvanut kysyntä näkyy nyt sekä ruokakaupoissa että apteekeissa. Keskossa tähän havahduttiin jouluviikolla.

”Testejä myytiin jouluviikolla 80 kertaa enemmän kuin alkusyksyllä. Nyt on pandemian aikana ensimmäinen kerta, kun kotitestien myynninkasvu on niin kovaa, että tuotepuutteita on esiintynyt”, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi vastaa STT:lle sähköpostissa.

Myös S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo kotitestien myynnin olleen vilkasta koko jouluviikon.

”Tämän vuoksi osasta myymälöistä tuotteet ovat valitettavasti päässeet hetkellisesti loppumaan”, Päällysaho toteaa S-ryhmän tiedotteessa.

Jouluviikon aikana kotitestejä myytiin S-ryhmän mukaan lähes 90 000. Pelkästään jouluaattona myytiin 20 000 testiä.

Pikatestit lopussa yli puolesta apteekeista

Suomen Apteekkariliiton mukaan pikatestit ovat paikoitellen joistakin apteekeista hetkellisesti loppuneet. Viestintäproviisori Elina Aaltonen kertoo, että pikatestien saatavuudessa on eri apteekeissa eroja.

”Ilmeisesti myyntiin saadut erät ovat aika nopeasti saattaneet loppua joistain apteekeista”, Aaltonen kertoo STT:lle.

Apteekkariliitto kysyi joulun alla, 22. joulukuuta, apteekeilta koronan pikatestien saatavuustilannetta.

”Noin 60 prosenttia apteekeista vastasi, ettei testejä ole saatavissa”, ja noin 40 prosenttia vastasi kyllä.

S-ryhmä toi tiistaiaamusta alkaen lisäerän pikatestejä myyntiin erityisjärjestelyin Prismojen infopisteisiin. Infopisteissä myytävät kotitestit ovat suomalaisille jo tutuksi tulleita Bosonin pikatestejä, mutta tästä täydentävästä erästä puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät.

Tuotteiden kysyntää on kasvattanut myös testien hamstraaminen. Kesko toppuutteleekin asiakkaitaan ja kertoo, että toimituksia tehdään varastolle ja sieltä edelleen kauppoihin säännöllisesti.

”Suosittelemme, että testejä ostetaan vain omaan senhetkiseen tarpeeseen, jotta mahdollisimman monen asiakkaan tarve pystytään täyttämään”, Harri Hovi sanoo.

Keskon mukaan sen myymälöistä myytiin jouluviikolla lähes 200 000 testiä. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin viikkoa aiemmin.