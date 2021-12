Huhu Kiikoisten kylällä kertoi jo kuusi vuotta sitten, että Ulla Koskinen lopettaa parturi-kampaamonsa, mutta totta se on vasta nyt. Hän laittaa sakset naulaan samaan aikaan kuin nuohoojana lähes 40 vuotta toiminut miehensä Ismo.

”Oikeinko halataan”, Ulla Koskinen kysyy.

Puoliso Ismo Koskinen ei ehdi vastata, kun Ulla jo tarttuu aviomiestään kaulasta ja nauraa hersyvästi.

Sastamalan Kiikoisissa asuva pari on pitänyt tänä jouluna yhtä jo puoli vuosisataa. Tästä ajasta lähes 40 vuotta kumpikin on tehnyt omaa yrittäjän uraa; Ulla parturi-kampaajana ja Ismo nuohoojana. He aloittivat yrittäjyyden yhtä aikaa vuonna 1982 ja yhtä aikaa he myös lopettavat. Sen aika on vuodenvaihteessa.