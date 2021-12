Maajussi-Kalle ja Niina viettävät ensimmäisen joulun yhdessä – Edessä on nyt täysin uusi vaihe parisuhteessa

Kalle Hanhijärven ja Niina Wunschin ei tarvitse enää salata, kuinka onnellisia he ovat. Pariskunnan takana ei ole monen vuoden historiaa vaan jouluakin laitetaan yhdessä ensimmäistä kertaa. Onnistuuko jouluperinteiden yhdistäminen saumattomasti vai tuleeko eteen yllätyksiä?

Nyt kun kaikki on vihdoin julkista, Kalle Hanhijärvi ja Niina Wunsch ovat saaneet paljon palautetta heidän tarinaansa seuranneilta. ”Olen ollut vähän yllättynytkin kuinka rohkeasti ihmiset tulevat meitä ja yhteensopivuutta kehumaan”, Wunsch toteaa.

Olohuoneen seinällä on valokuvataulu, jossa mies ja nainen suutelevat viljapellon keskellä. Kuva on otettu heinäkuussa, mutta paikkansa se on löytänyt vasta aivan hiljattain.

Elokuun lopussa sitä ei ainakaan ollut, kun viimeksi sastamalalaisen Kalle Hanhijärven tapasimme – ja silloin sanojakin jouduttiin tarkasti punnitsemaan, oikein mitään ei saanut kertoa. Nyt Hanhijärvi hymyilee ja puhelee vapautuneesti. Vihdoinkin saa olla vapaasti ja kertoa kaikille miten Maajussille morsian -ohjelmassa kävi.