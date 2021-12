Paperiliiton Vanhala: UPM siirsi tapaamisen perjantaille

Helsinki

Paperiliitto on viikonlopun aikana jatkanut neuvotteluja pienempien alan yhtiöiden kanssa, kertoo puheenjohtaja Petri Vanhala STT:lle. Sunnuntaille kaavailtu tapaaminen UPM:n edustajien kanssa kuitenkin lykkääntyi alkavan viikon perjantaihin.

Vanhalan mukaan UPM ilmoitti sähköpostitse, että tapaaminen siirtyy. Syy ei ollut hänen tiedossaan.

Paperiliitto on solminut uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset Stora Enson sekä Metsä Groupin kanssa, mutta tilanne on ollut vaikeampi UPM:n kanssa. Tapaamisia UPM:n kanssa on ollut Vanhalan mukaan reilu kymmenen.

Paperiliiton hallitus on koolla tiistaina käsittelemässä neuvottelutilannetta.