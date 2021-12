Koronan kotitestien hyödyntämistä laajennetaan työpaikoilla ja kouluissa.

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päivittänyt koronaviruksen kansallisen testaus- ja jäljitysstrategian. STM linjaa, että jatkossa kaikilla, joilla on koronavirustautiin sopivia oireita tai epäily korotartunnasta, tulee olla mahdollisuus päästä koronatestiin.

Päivitetyn strategian mukaisesti näyte tulisi ottaa myös henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita ja jotka ovat saaneet kaksi koronarokotusta tai joilla on todettu koronavirusinfektio aiemmin ja annettu vähintään yksi koronarokotus sekä alle 12-vuotiailta lapsilta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

"Suomessa monien on täytynyt suorastaan taistella päästäkseen testiin. Nyt tämä muuttuu. Tutkimuksiin on jatkossa oikeus kaikilla”, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru STM:n tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Tavoitteena on, että koronatestiin tulisi päästä kaikkialla Suomessa vuorokauden sisällä ja että testitulos valmistuisi vuorokaudessa.

STM päivitti koronaviruksen testausstrategian edellisen kerran syyskuussa. Tuolloin koronavirustestausta haluttiin kohdentaa tehokkaasti. Testauskapasiteetti on tänä syksynä varattu ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen.

Kotitestien hyödyntämistä laajennetaan

Strategian päivityksessä kotitestauksen hyödyntämistä laajennetaan niin työpaikoilla kuin kouluissakin.

"Kotitestaus antaa täydentäviä mahdollisuuksia epidemian hillitsemiseen”, kertoi osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

"Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että terveydenhuollossa tehtävien testien sijaan siirryttäisiin kotitestaukseen. Kotitestaus on ylimääräinen epidemian hillinnän keino, jota ei ole vielä niin hyödynnetty. Jos on syytä epäillä koronatartuntaa, mennään ensisijaisesti koronatestiin”, Puumalainen selvensi.

Kotitestien tulosten perusteella ei voida tehdä hoitopäätöksiä eikä päättää tartuntatautilain mukaisista eristys- ja karanteenitoimista. Kotitestistä saatu positiivinen tulos pitää varmentaa menemällä viralliseen koronatestiin.

STM:n kansallinen testaus- ja jäljitysstrategia on suositus, kansallisesta ohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL päivittää ohjeistusta kotitestien käytöstä ja hyödyntämisestä.