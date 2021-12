Hallitus on tehnyt päätöksen hävittäjien hankinnasta – Tiedotus­tilaisuus suorana kello 14.30

HS seuraa hallituksen tiedotustilaisuuden Suomen hävittäjähankinnoista hetki hetkeltä tämän jutun lopussa.

Hallitus on päättänyt Suomen hävittäjähankinnasta, puolustusministeriö kertoi Facebook-sivuillaan perjantaina. Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus kello 14.30. HS näyttää sen suorassa lähetyksessä.

Kymmenen miljardin hankinnassa on kyse Suomen historian suurimmasta asekaupasta.

Iltalehden tietojen mukaan Puolustusvoimat on esittänyt puolustusministeriölle, että Suomen ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi hankittaisiin amerikkalaisen Lockheed Martinin valmistama F-35-hävittäjä.

Hävittäjähankinnan tärkeimmän päätöksen puolueet tekivät silloin, kun he hyväksyivät ylipäätään koneiden hankinnan ja sen budjetin. Puolueet voisivat korkeintaan asettaa päätökseen varaumia esimerkiksi siitä, etteivät hankkeen kustannukset saa nousta liian korkeiksi.

Hävittäjien hankintahinta on noin kymmenen miljardia euroa. Suomen koko ensi vuoden budjetti on vajaat 65 miljardia euroa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on arvioinut, että kymmenen miljardin euron päälle tulee vähintään toinen samanlainen potti tai enemmän.

Nykyisten Hornet-hävittäjien korvaajiksi on tarjolla viisi monitoimihävittäjää: yhdysvaltalainen Boeing F/A Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen, yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon ja yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35.