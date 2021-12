Loppuviikolla sää lauhtunee ainakin lounaassa.

Helsinki

Muonion kirkonkylän sääasemalla Lapissa mitattiin maanantaiaamuna tämän talven alin pakkaslukema, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä. Pakkasta Muoniossa oli aamukymmeneltä –35,2 astetta.

– Keski-Lappiin on virrannut pilvisyyttä, joten se ainakin osaltaan hillitsee lämpötilan laskua. Pilvitilannetta on yön osalta vaikeampi ennustaa. Ehkä uskaltaisin sanoa, että Muonion ennätys ei todennäköisesti mene rikki tämän illan aikana. Kylmin hetki oli ehkä tänä aamuna, päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Itsenäisyyspäivää on vietetty kylmissä oloissa ympäri Suomea. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös usealla muulla asemalla on saavutettu maanantaina tämän talven alin lukema.

Ennen maanantaita kuluvan talven kovin pakkaslukema, 34,3 miinusastetta, mitattiin sunnuntaina Utsjoen Kevojärvellä Pohjois-Lapissa.

Loppuviikolla odotettavissa osaan maata lauhtumista

Parviainen kertoo, että alkuviikoksi on odotettavissa maanantain kaltaista säätä. Itä-Suomeen saattaa olla luvassa tiistaina ja keskiviikkona lumisadetta.

– Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä menee Laatokan itäpuolella matalapaine, mutta siitä ei ehkä yllä paljon sateita. Ehkä aivan itäisimpään Suomeen, Itä-Suomeen, Koillismaalle ja Kainuuseen tulee tiistai-iltana sekä keskiviikkona lumisadetta. Se on kuitenkin aika heikkoa, Parviainen kertoo.

Muualla maassa on tiistaina poutaa, sillä korkeapaine vaikuttaa edelleen – varsinkin Länsi-Suomessa, missä pakkanen on kireää. Myös Lapissa on 20–30 astetta pakkasta.

Parviaisen mukaan torstaiksi on odotettavissa ainakin pientä käännettä säähän. Silloin lounaasta alkaa lähestyä matalapaine tai ainakin tuulet kääntyvät enemmän eteläkaakon puolelle.

– Eteläinen virtaus alkaa voimistua ja samalla lauhtuu lännestä alkaen. Perjantaina olisi ehkä odotettavissa lumisadetta Lounais- ja Länsi-Suomeen, Parviainen jatkaa.

Silloin lämpötilat alkavat nousta 10 pakkasasteesta "ihan pikkupakkasiin". Perjantaina lounaissaaristossa elohopea saattaa nousta jopa plussan puolelle.

– Itä-Suomessa ja Lapissa on tuolloin vielä 10–20 astetta pakkasta.

Avoimet vesistöt saattavat aiheuttaa lumikuuroja

Suomen lähialueilla on vielä ilman jääpeitettä isoja vesistöjä, kuten Suomenlahti ja Venäjän puolella oleva Euroopan suurin järvi Laatokka.

– Suomenlahdella on ollut maanantaina paikallaan melko voimakas lumisade, jossa näkyvyys meni alle kilometrin. Ajoittain sadetta on ulottunut myös etelärannikolle, Parviainen kertoo.

Tilanne tosin on muuttumassa, sillä tiistain aikana tuulet alkavat kääntyä pohjoisen puolella, joten mahdolliset vesistöjen aiheuttamat lumikuurot vähenevät.

– Perämeri on auki, mutta siitä ei taida alkuviikolla kovinkaan merkittäviä kuuroja aiheutua maa-alueille, Parviainen lisää.

Talvinen sää on joka tapauksessa vaikuttanut siihen, että talven ensimmäinen jäänmurtaja, Otso, lähti perjantaina Helsingistä kohti Perämerta avustamaan Kemin, Oulun ja Tornion alueille.