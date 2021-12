Pääministerin mukaan hän sai tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston koronatartunnasta puhelimitse, eikä puhelussa kehotettu eristäytymään. Kontaktien välttämiseen kehottava tekstiviesti lähetettiin pääministerin mukaan puhelimeen, jota hänellä ei ollut mukanaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo HS:lle saaneensa kesken vapaaillan vieton puhelimitse tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta.

Pääministerin mukaan asiasta häntä informoi valtiosihteeri Henrik Haapajärvi. Marinin mukaan tässä puhelussa ei käynyt ilmi, että pääministerin pitäisi välttää kontakteja.

”Minulle kerrottiin, että tämä ei aiheuta erityistoimenpiteitä”, Marin sanoo.

Seiska kertoi aiemmin sunnuntaina, että pääministeri Marin juhli helsinkiläisessä yökerhossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aamuyöhön asti, vaikka tieto Haaviston tartunnasta tuli jo illalla.

Valtiosihteeri Haapajärvi kertoo HS:lle soittaneensa Marinille noin kello 19.20 lauantai-iltana. Haapajärvi kertoo, ettei hän antanut tässä puhelussa pääministerille ohjetta välttää kontakteja.

Haapajärven mukaan hän ei enää myöhemmin illalla palannut asiaan pääministerin kanssa. Marin tapasi Haaviston perjantaina muun muassa pitkässä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa.

Tietoa hallitukselle yritettiin illan aikana välittää myös tekstiviestein. HS:n tietojen mukaan ministerit ja valtioneuvoston keskeinen henkilöstö ovat saaneet tartunnasta tiedon ja kehotuksen välttää kontakteja noin kello 20:n aikaan.

Haapajärven mukaan tämä toimintalinja ei ollut tiedossa seitsemän jälkeen käydyssä puhelussa.

Valtioneuvoston kanslian virkakunta lähetti lauantaina illalla kello 22 laajalla jakelulla tekstiviestitse toisen ohjeistuksen, jossa ulkoministerin kanssa tekemisissä olleita kehotetaan välttämään kontakteja toistaiseksi. Viestin jakelussa ovat mukana kaikki ministerit.

”Kaikkia joilla on ollut ulkoministerin kanssa sama ohjelma perjantaina 3.12. pyydetään välttämään kontakteja toistaiseksi”, HS:n näkemässä viestissä todetaan.

Marinin mukaan tämä tekstiviesti on kuitenkin lähetetty valtioneuvoston puhelimeen, ja vapaailtana hänellä oli mukanaan eduskunnan puhelin. Tästä numerosta hänet myös illalla tavoitettiin.

Marin sanoo luottaneensa puhelimitse saamaansa tietoon, että karanteenia ei tarvita.

Oliko virhe luottaa puhelimitse saatuun tietoon?

”Minun itse olisi pitänyt käyttää siinä parempaa harkintaa”, Marin sanoo.

”Ja ymmärtää asettaa informaatio sellaiseksi, että tarkistan toisen kerran.”

Pääministerin mukaan hän on heti tiedon sunnuntaina saatuaan käynyt testissä, joka on ollut negatiivinen. Marinin toisen koronavirustestin tulosta odotetaan itsenäisyys­päivälle. Mikäli sekin on negatiivinen, pääministeri voi palata lähitöihin.

Valtiojohdon tavoitettavuus on tietysti myös koronaa laajempi asia. Marin sanoo, että hänellä on aina mukanaan toinen virkapuhelimista.

”Olen aina tavoitettavissa, ja nytkin minut tavoitettiin”, Marin sanoo.

Marin kertoi maanantaina julkaistussa Aamulehden jutussa, ettei aina pidä valtioneuvoston virkapuhelinta mukanaan vapaa-ajalla, jotta se ei katoaisi.

”Pitäisin tärkeänä, ettei valtioneuvoston puhelimelle eli puhelimelle, jolla olen yhteydessä esimerkiksi kansainvälisiin kollegoihin, tapahdu mitään, kuten ettei se huku tai joudu vääriin käsiin, jos se olisi kaikkialla mukanani”, Marin kommentoi Aamu­lehdelle.

Marin kertoi myös lehdelle, että viikonlopun tapahtumat tullaan käymään läpi valtioneuvoston kanslian kanssa. Pääministeri sanoi lehdelle, että hänestä on arvioitava, voisiko jatkossa valtioneuvoston kanslian valtioneuvostolle ja valtion toimijoille lähtevät tike-viestit lähettää esimerkiksi hänen toiseen työ­puhelimeensa.

Pääministeri kommentoi asiaa myös Twitterissä sunnuntaina.

Suomen tautitilanne on viime viikkoina pahentunut nopeasti, ja hallituksen on arveltu voivan ottaa käyttöön myös ”hätäjarrun” eli tiukemmat keskusjohtoiset rajoitukset koko maahan.

Marinin mukaan hallituksen tavoite on yhä pitää yhteiskunta auki. Tähän strategiaan myös yökerhoissa käyminen hänestä sopii, kunhan rajoituksia noudatetaan. Marinin mukaan paikoissa, joissa hän lauantaina kävi, tarkistettiin koronapassi.

”Koronapassilla meillä on yhteiskunta auki”, Marin sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole enää kevään jälkeen suoraan ohjeistanut kahdesti rokotettujen kohdalla omaehtoista karanteenia. Tiettyä varovaisuutta laitos on kuitenkin kehottanut ylläpitämään.

”Deltamuunnoksen itämisaika on noin neljä vuorokautta, minkä jälkeen viruksen saanut voi huonolla tuurilla olla tartuttava noin viikon. Sanoisin, että jos mahdollista, sinä aikana ei pitäisi käydä katsomassa sairasta mummoaan, vaikka olisikin saanut kaksi rokoteannosta”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi HS:lle aiemmin syksyllä.

Valtioneuvoston kanslian ministereille antamat ohjeet ovat siis tätä tiukempia. Valtiojohdon suojaamisessa noudatetaan yleensä omia varovaisuuteen perustuvia sääntöjään.

Koronaviruksen tilannekuvaa mutkistaa sekin, että viime päivinä on myös seurattu deltamuunnoksen ohella jo myös koronaviruksen omikronmuunnosta, jonka ominaisuuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Suomessa on vahvistettu toistaiseksi vain yksittäisiä omikrontapauksia.

Ministerien aikatauluihin altistus alkoi vaikuttaa nopeasti.

Esimerkiksi pääministeri Marinin ja Antti Kurvisen (kesk.) osallistuminen itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen liittyviin tapahtumiin peruttiin, valtioneuvoston kanslia tiedotti.