Ministereitä velvoittavissa toimintaohjeissa velvoitetaan pitämään virkamatkapuhelin mukana ja käyttövalmiudessa, jotta valtio­neuvoston tilannekeskus voi tavoittaa valtionjohdon ympäri vuorokauden häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) ei ollut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vapaa-ajan illanvietossaan mukanaan virkamatkapuhelintaan. Puhelimeen oli lähetetty lauantaina kello 20 maissa viesti välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa.

Syynä kontaktien välttämiseen oli ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr.) lauantaina todettu koronavirustartunta.

Ministerin käsikirjan mukaan virkamatkapuhelin on pidettävä mukana ja käyttövalmiudessa, koska valtioneuvoston tilannekeskus lähettää ilmoitukset, kutsut ja hälytykset ministereiden ja virkamiesjohdon virkamatkapuhelimeen.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessorin Olli Mäenpään mielestä ministerin käsikirjan perusteella voidaan tehdä tulkinta, että pääministeri ei voi lähteä vapaa-ajan illanviettoon ilman käyttövalmiudessa olevaa valtioneuvoston virkamatkapuhelintaan.

”Nimenomaan pääministerin voidaan edellyttää olevan tavoitettavissa virkapuhelimestaan 24 tuntia vuorokaudessa, koska hänellä on niin keskeinen asema valtionjohdossa. Tämän takia ministerin käsikirja asiallisten syiden perusteella velvoittaa pääministeriä pitämään virkamatkapuhelinta mukanaan myös vapaa-ajallaan.”

Asiallisilla syillä Mäenpää viittaa pääministerin erityiseen asemaan valtioneuvoston toiminnan johtajana.

”Jos Suomeen kohdistuisi vaikkapa turvallisuusuhka, olisihan se erittäin ihmeellistä, jos pääministeriä ei tavoitettaisi virkamatkapuhelimestaan. Kaikki ministerit eivät silti ole yhtä erityisessä asemassa kuin pääministeri”, Mäenpää sanoo.

Valtioneuvoston toiminta- ja päätöksentekokyvyn varmistamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa valtioneuvoston tilannekeskuksella on ympärivuorokautinen kyky tavoittaa valtionjohto ja virkamiesjohto.

”Ministerin käsikirja on kirjoitettu velvoittavaan muotoon, ja sen perusteella virkamatkapuhelin on pidettävä aina mukana. Käsikirjasta riippumatta on selvää, että pääministerin valtiollisen aseman takia hänet täytyy voida aina tavoittaa valtioneuvoston tiedonanto- ja hälytysjärjestelmällä, millä turvataan myös pääministerin henkilökohtainen turvallisuus”, sanoo Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei halua ottaa kantaa pääministerin tapaukseen. Hän kuitenkin toteaa, että ministerin käsikirjaan on koottu valtioneuvostossa yleisesti hyväksytyt laintulkinnat ja käytännöt ministereitä velvoittavista toimintatavoista.

”Käsikirja sisältää selkeät ja yleiset toimintaohjeet, joista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa. Tämän tarkemmin en ota asiaan kantaa tässä vaiheessa”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.

Hän ei halua vastata esimerkiksi siihen, voidaanko pääministerin edellyttää pitävän virkamatkapuhelinta mukanaan vapaa-ajan illanvietossaan.

Aikakauslehti Seiska kertoi sunnuntaina, että pääministeri Marin juhli helsinkiläisissä yökerhoissa sunnuntaina pikkutunneille saakka.

Toinen viesti ministereille lähetettiin heidän virkapuhelimiinsa lauantaina kello 22.

”Kaikkia joilla on ollut ulkoministerin kanssa sama ohjelma perjantaina 3.12. pyydetään välttämään kontakteja toistaiseksi.”

Pääministeri Marin tapasi ulkoministeri Haaviston perjantaina ainakin EU-ministerivaliokunnan pitkässä kokouksessa.

Pääministeri Marin kertoi sunnuntaina, että hänellä oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä illanvietossa mukanaan eduskunnan matkapuhelin. Se ei silti ole ministerin käsikirjassa mainittu virkamatkapuhelin.

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Henrik Haapajärvi kertoi sunnuntaina soittaneensa pääministerille lauantaina noin kello 19.20. Hän ei kuitenkaan antanut pääministerille ohjetta välttää kontakteja.