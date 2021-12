Syyttäjä: Mies törmäsi tahallaan vastaantulevaan autoon, jossa oli mies kahden lapsensa kanssa – Nokian liikenneturmasta syytetylle vaaditaan vähintään neljän vuoden vankeutta

Syyttäjän mukaan vastaantulevan auton kuljettaja sai viime hetkellä vältettyä nokkakolarin, joka olisi johtanut suurella todennäköisyydellä kuolemiin. Syytetty mies kiistää syytteet.

Helsinki/Nokia

Syyttäjä vaatii 40-vuotiaalle miehelle vähintään neljän vuoden mittaista vankeusrangaistusta Nokian syyskuisesta liikenneturmasta. Miestä syytetään kolmesta tapon yrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettä käsiteltiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa ennakkovastauksessa mies kiistää molemmat syytteet.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan mies ajoi tahallaan vastaantulevien kaistalle törmätäkseen henkilöautoon, jonka kyydissä oli mies kahden 12- ja 8-vuotiaan lapsensa kanssa.

Haastehakemuksen mukaan vastaantulevan auton kuljettaja ehti kuitenkin ohjata autonsa kohti tien reunaa, jolloin syytetyn auto osui sen vasempaan kylkeen. Ilman väistöliikettä autot olisivat syyttäjän mukaan ajaneet nokkakolarin.

Syytetyn mukaan tarkoituksena ei ollut vahingoittaa ketään

Molempiin autoihin tuli tilanteessa tuntuvia vaurioita.

”Kuljettaessaan autoaan edellä kuvatulla tavalla (syytetyn) on täytynyt ymmärtää, että törmätessään tahallaan vastaantulevaan henkilöautoon, vastaantulevassa autossa olevat henkilöt olisivat varsin suurella todennäköisyydellä kuolleet”, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan teko jäi yritykseksi, koska toisen auton kuljettaja sai viime hetkellä väistettyä suoraan kohti tullutta autoa.

”Tämän seurauksena ei ole tapahtunut niin sanottua nokkakolaria”, joka olisi varsin suurella todennäköisyydellä johtanut kyseessä olevassa tilanteessa asianomistajien kuolemaan.

Syytetty mies kertoo kirjallisessa ennakkovastauksessaan, ettei hänen ollut tarkoitus tappaa toisessa autossa olleita ihmisiä.

”Sinänsä hän on ohjannut autonsa vastaantulevan kaistalle sillä seurauksella, että hänen kuljettamansa auto on törmännyt vastaantulevaan autoon. (Syytetyn) tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa sen enempää itseään kuin muitakaan, vaan tapahtumaan on ollut ilmeisesti syynä jonkinlainen äkillinen mielenhäiriö”, vastauksessa sanotaan.