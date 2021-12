Syyttäjä vaatii kansanedustaja Mauri Peltokankaalle (ps) rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – käytti Facebookissa saman tyylisiä ilmaisuja kuin Juha Pylväs keskustan kesäkokouksessa

Peltokangas kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Helsinki

Syyttäjä vaatii perussuomalaisten kansanedustajalle Mauri Peltokankaalle vähintään 40 päiväsakon rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asiaa käsiteltiin keskiviikkona Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Peltokangas kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Syyte koskee Peltokankaan Facebook-seinällään viime vuonna julkaisemia tekstejä. Syyttäjän mukaan kyseisiä kirjoituksia on pidettävä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita solvaavina ja panettelevina niiltä osin kuin niissä on mainittu ”loisivat elintasosurffarit” ja kehotettu näitä poistumaan maasta sekä viitattu ”vuohipaimeniin”, millä on syyttäjän mukaan luotu mielikuva siitä, että turvapaikanhakijat olisivat ihmisryhmänä alempiarvoisia ja heidän kulttuurinsa olisi kauttaaltaan jälkeenjäänyt.

”Kirjoitukset ovat näiltä osin omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa kyseessä olevia ihmisryhmiä kohtaan eivätkä ne siten nauti sananvapauden suojaa”, haastehakemuksessa todetaan.

”Poliittista puhetta”

Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa Peltokangas kertoo, että otti lausumassaan elintasosurffareista kantaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten olemiseen Suomessa ja katsoi tällaisten ihmisten olevan ”elintasosurffareita”, jotka pitäisi poistaa maasta.

Hänen mukaansa kirjoitus oli vastaus sisäministerinä toimineen Maria Ohisalon (vihr) lausumaan ja näin ollen ”poliittista puhetta, jossa hän ottaa kantaa valtion maahanmuuttopolitiikkaan ja viranomaisten toimintaan”.

Peltokangas viittaa myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään keskustan kesäkokouksessa pitämään puheeseen. Pylväs sanoi, että Suomeen tarvitaan omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta, mutta ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse”. Hän pahoitteli myöhemmin sanavalintaansa.

Poliisin mukaan kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistö ei täyttynyt tapauksessa.

”Tässä asiassa on erikoista, että täsmälleen samanlainen puhe arvioidaan juridisesti kovin eri tavalla”, Peltokangas toteaa.