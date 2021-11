THL raportoi 26 uutta koronaan liittyvää kuolemaa – tehohoidossa on nyt 51 potilasta

Koronavirustartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on Suomessa 270.

Helsinki

Suomessa on raportoitu yhteensä 3 338 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina.

THL kertoi uusista tartuntaluvuista edellisen kerran perjantaina. Maanantaina raportoidussa luvussa ovat siis mukana viikonlopun aikana todetut koronatartunnat.

Viime maanantaina todettiin viikonlopun jäljiltä yhteensä 2 616 koronatartuntaa.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu yhteensä 15 004 koronatartuntaa, mikä on 4 199 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 317 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 51 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrän kriittisenä rajana on Suomessa pidetty 50:tä potilasta. Kun tämä raja ylittyy, muu sairaanhoito alkaa häiriintyä.

Koronavirustartuntojen kahden viikon valtakunnallinen ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 270. Tätä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 194. Luvut ovat pyöristettyjä.

Alueellisesti suurin ilmaantuvuusluku (546) on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Helsingin ja Uudenmaan (334) sekä Päijät-Hämeen (323) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten tartuntoja väkilukuun suhteutettuna puolestaan on Kainuun (61), Etelä-Savon (82) ja Vaasan (90) sairaanhoitopiireissä.

Koko pandemian aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 185 622 koronatartuntaa.

THL raportoi maanantaina yhteensä 26 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Edellisen kerran THL raportoi kuolinluvut perjantaina.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi viikonlopun aikana kuollut 26 ihmistä koronavirukseen. Maanantaina raportoidut uudet kuolinluvut ovat kertyneet useammalta päivältä.

THL tilastoi raportoidut kuolemat takautuvasti todellisen kuolinpäivän mukaan. Näiden tilastojen perusteella Suomessa ei ole viime keskiviikon jälkeen ollut yhtäkään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa todettu pandemian aikana 1 335.