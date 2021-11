Emma Kari hallitusyhteistyöstä: ”Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin”

Karin mukaan on luonnollista, että hallituksessa erilaiset näkemykset välillä törmäävät, kun hallituksessa on viisi erilaista puoluetta.

Uuden ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin (vihr.) mukaan on luonnollista, että erilaiset näkemykset välillä törmäävät, kun hallituksessa on viisi erilaista puoluetta, joilla kaikilla omat arvonsa ja painotuksensa.

Karilta kysyttiin vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hallituksen toimintakyvystä, kun sen toiminta näyttäytyy ulospäin varsin riitaisalta.

Karin mukaan hallitus on päässyt eteenpäin kaikissa suurissa, yhdessä sovituissa linjauksissa.

”Me olemme tehneet isoja linjauksia yhdessä erityisesti ilmastokriisin pysäyttämiseksi, hiilineutraaliustavoitteessa, meillä on kovat työllisyystavoitteet, me olemme yhdessä sopineet jatkosta kehysten suhteen. Vihreät lähtee siitä, että yhdessä on sovittu ja sen mukaan mennään, se on selvä asia”, Kari sanoi.

Karin mukaan on hyväkin, että erilaiset painopisteet politiikassa näkyvät. Se on hänen mukaansa avoimuuden ja demokratian kannalta hyvä asia.

”Lähtökohta on kuitenkin se, että sopimalla mennään eteenpäin. Siihen tämä hallitus on ennenkin pystynyt. Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin”, Kari luonnehti.

Kari muistutti, että hallitus on luotsannut Suomen läpi historiallisen ja poikkeuksellisen koronakriisin.

”Vaikeita päätöksiä on pystytty tekemään hyvin vaikeissa paikoissa ja jokaisesta vaikeasta paikasta on päästy yhdessä eteenpäin. Itse ainakin uskon, että näin päästään jatkossakin”, Kari sanoi.