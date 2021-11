Pääministeripuolue julkisti ohjelmansa lauantaina.

Sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta tulee kehittää palkkauksen avulla, katsoo sdp. Pääministeripuolue julkisti lauantaina ohjelmansa tammikuun aluevaaleja varten.

Ensimmäinen askel on sdp:n mukaan sote-uudistukseen liittyvä niin sanottu palkkaharmonisointi. Uusille hyvinvointialueille siirtyvien työntekijöiden yhtenäistetään.

”Palkkamallin pitää kuitenkin olla joustava tavalla, joka mahdollistaa alueellisen työvoimatilanteen huomioimisen ja korkeampien palkkojen maksamisen esimerkiksi alueilla, joissa muuten olisi vaikea saada työvoimaa”, sdp katsoo.

Puolueen mielestä sosiaali- ja terveysalan palkkojen ja työolojen kohentamista tulee edelleen jatkaa.

”Tarvitaan kattava suunnitelma, jolla alojen työolot ja palkkaus saatetaan sellaiselle tasolle, jolla henkilöstöresurssit turvataan ja alat säilyttävät houkuttelevuutensa nuorten silmissä”, ohjelmassa sanotaan.

Sen tarkemmin palkkaukseen ei ohjelmassa oteta kantaa. Työmarkkinajärjestöt ovat pyytäneet, että poliitikot eivät puuttuisi palkankorotuksiin tai ylipäätään työmarkkinaneuvotteluihin.

Työvoimapulan helpottamiseksi sdp peräänkuuluttaa myös esimerkiksi oppisopimuspaikkoja ja muita työssäoppimisen mahdollisuuksia sekä nuorille että aikuisille. Puolueen mukaan lisää henkilökuntaa tarvitaan myös ulkomailta.

Sdp:n aluevaaliohjelman perusajatus on odotetusti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulee parantaa. Perusterveydenhuollon asiakasmaksuja ei puolueen mukaan tule nostaa, vaan niitä pitää ennen pitkää laskea tai poistaa kokonaan.

Sdp toteaa, että hallituksen esittämä seitsemän päivän hoitotakuu tulee toteuttaa. Hallituksen esityksen mukaan kiireettömään hoitoon tulee päästä seitsemässä vuorokaudessa perusterveydenhuollossa ja kolmessa kuukaudessa hammashuollossa.

Vanhustenhoidon laatu taas turvataan sdp:n mukaan henkilöstömitoituksella ja henkilöstön riittävällä osaamisella.

”Riittävä henkilöstömitoitus on turvattava paitsi hoivayksiköissä myös kotihoidossa”, ohjelmassa sanotaan.

Uusia konkreettisia esityksiä pääministeripuolueen yli 20-sivuisessa vaaliohjelmassa ei juurikaan ole.

Sdp:n ohjelma on lista tärkeitä asioita, joita puolueen mielestä pitää kehittää: mielenterveyspalveluita on parannettava, perheille on tarjottava lisää matalan kynnyksen palveluita, nuorten ja lasten palvelut on turvattava, toimiva lastensuojelu on turvattava, vammaisten oikeudet on turvattava, perheväkivaltaa on estettävä, työhyvinvointia on parannettava, kulttuuria ja liikuntaa on edistettävä ja niin edelleen.

Ohjelmassa ei puhuta siitä, vaatisivatko puolueen tavoittelemat asiat esimerkiksi lisää rahoitusta. Rahoituksesta sdp toteaa ainoastaan, että ”uusilla hyvinvointialueilla tulee olla aito kyky päättää alueen palveluista”.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta. Auki jää, pitäisikö puolueen mielestä valtion antaa siis alueille automaattisesti lisää rahaa, jos nämä haluavat parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta sekä nostaa sote-alan työntekijöiden palkkoja.

Sdp toistaa ohjelmassaan myös kantansa siitä, että alueiden todellisen päätösvallan lisäämiseksi niille tulisi antaa verotusoikeus.

”Uusien rahoitusmallien käyttöönotto ei saa johtaa korkeampaan kokonaisverotukseen ja kaikissa malleissa edellytyksenä on verotulojen tasausjärjestelmä, jotta palvelut voidaan taata ja maakuntien väliset erot eivät pääse kärjistymään”, ohjelmassa sanotaan.