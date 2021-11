Poliisi tutkii Turun ravintoloissa tapahtuneita epäiltyjä huumausrikoksia

Turku

Poliisi tutkii Turun ravintoloissa tapahtuneiksi epäiltyjä huumausrikoksia. Lounais-Suomen poliisi tiedotti maanantaina, että sen tietoon on tullut viime viikkojen aikana useita huumausepäilyjä Turun keskustan ravintoloista.

Poliisille on tehty asiasta tähän mennessä Turussa neljä rikosilmoitusta.

Yhteistä tapauksille on se, että uhrit ovat jättäneet ravintolassa juomansa vartioimatta. He epäilevät, että juomaan on laitettu jotain, koska ovat kokeneet olonsa sen jälkeen erittäin sekavaksi ja pahoinvoivaksi.

Kaikissa huumausepäilyissä kannattaa olla yhteydessä poliisiin.

Poliisi pyytää Turussa mahdollisilta silminnäkijöiltä tai muilta asiasta tietäviltä vihjeitä. Ne voi ilmoittaa numeroon 0295 417 259 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.