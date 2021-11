Rokottamattomia joudutaan pääministerin mukaan etsimään ”käsipelillä”.

Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomessa tänään saavutettu 80 prosentin rokotuskattavuus ei riitä, vaan se pitää nostaa yli 90 prosentin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi aiemmin tänään, että 12 vuotta täyttäneiden kahden rokoteannoksen saaneiden osuus on ylittänyt 80 prosentin rajan.

Marinin mukaan rokottamattomia joudutaan etsimään ”käsipelillä” eli käymään kansalaisia henkilö henkilöltä läpi ja kysymään heiltä rokotteiden ottamisesta.

”Kyllä se vaatii aika lailla ruohonjuuritason työtä, että me saamme loputkin ihmiset ottamaan rokotteen. Ei riitä että meillä on 80 prosentin rokotekattavuus, kyllä me haluamme nostaa sen 90 prosenttiin ja siitäkin yli. Mitä kattavammaksi sen saamme, sen parempi”, Marin sanoi saapuessaan Säätytalolle hallituksen koronaneuvotteluihin.

Marinin mukaan hallitus keskustelee kokouksessaan koronaviruksen vastaisen hybridistrategiansa uuden version käyttöönotosta ja siitä, onko jotakin rajoitustoimia syytä edelleen jatkaa.

”Rokottamattomien keskuudessa epidemia valitettavasti leviää aika tehokkaasti, ilmaantuvuusluvut ovat korkeita ja sairaalahoidon kapasiteetti kuormittuu sen vuoksi, että ihmiset eivät ota rokotteita niin nopeasti kuin me toivoisimme”, Marin sanoi.

”Joudumme tänään käymään pohdintaa siitä, että pystymmekö kaikkia rajoitustoimia purkamaan vai olisiko vielä syytä pitää näistä nykyisistä, toistaiseksi voimassa olevista rajoituksista kiinni”, Marin jatkoi.

Koronapassi yrityksiin?

Marin suhtautuu myönteisesti ajatukseen koronapassin käytön laajentamisesta. Koronapassin käytön laajentaminen mahdollistaisi Marinin mukaan sen, että yritykset voisivat tarjota asiakkailleen koronaturvallisia palveluita.

”Me tiedämme, että tähän voi toki liittyä perustuslaillisia haasteita ja lainsäädännöllisiä haasteita, mutta en usko että valtioneuvoston tahdosta on kiinni se, että koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa”, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus käy tapaamisessaan läpi myös mahdollista rokotevelvollisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille.

”En usko, että laajemmalti puhumme siitä, että väestön keskuudessa rokotuksista tulisi pakollisia”, Marin sanoi.

Hallitus keskustelee Marinin mukaan myös ravintolarajoitusten tulevaisuudesta. Pääministeri arvioi, että ravintolarajoituksia saatetaan päätyä jatkamaan.

Henriksson varauksellinen

Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kiinnitti huomiota koronapassin käytön laajentamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmiin.

”Nämä ovat juridisesti ja oikeudellisesti hyvin vaikeita kysymyksiä, koska lähtökohtahan on se, että me elämme yhteiskunnassa, jossa meillä on oikeuksia ja jos niitä halutaan rajoittaa, niin silloin täytyy olla erityiset syyt”, Henriksson sanoi Säätytalolla.

”Jos tähän lähdetään, niin se vaatii kyllä perusteellisen valmistelun”, Henriksson jatkoi.

Henriksson ei myöskään pitänyt terveydenhuollon henkilökunnan rokotepakkoa hyvänä lähtökohtana, vaikka pitikin vastuullisena sitä, että terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa työskentelevät ottaisivat koronarokotukset.

”Kuuntelen kyllä herkällä korvalla sitä, mitä terveydenhuollon ammattilaiset kertovat ja ovat mieltä tästä asiasta”, Henriksson sanoi.