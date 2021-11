Ministeriö pitää Vanhasen ideaa miljardien tutkimusrahastosta perustuslain vastaisena

Helsinki

Valtiovarainministeriö pitää entisen ministerin Matti Vanhasen (kesk.) esille nostamaa keinoa innovaatiotoiminnan edistämiseksi erillisen rahaston kautta perustuslain vastaisena.

Viime keväänä väistyvä valtiovarainministeri Vanhanen ehdotti perustettavaksi erillistä rahastoa, jonka tehtävänä olisi edistää tutkimusta ja tuotekehitystä. Vanhanen ehdotti jopa kymmenen miljardin euron rahaston perustamista lainarahalla.

Ministeriö on kertonut kantansa Vanhasen ministerikauden jälkeen asetetulle työryhmälle, jonka tehtävänä on selvittää keinoja tutkimus- ja kehittämismenojen nostoon. Parlamentaarisella ryhmällä on työaikaa vuoden loppuun.