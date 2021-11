Maanantaina kylmenee koko maassa – "Tämä on sitä talvirengaskautta"

Maanantain ja torstain välille mahtuu meteorologin mukaan monenlaista säätä.

Luvassa on talvirengaskelejä.

Huomenna maanantaina sää selkenee ja kylmenee, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka.

”Plusasteita ei hirveän monessa paikassa huomenna ole, koska kylmä pohjoisvirtaus on vallalla.”

Maanantain ja tiistain välinen yö on myös vielä varsin kylmä, sillä pakkasta on meteorologin mukaan lähes kaikkialla muualla paitsi saaristossa.

Tiistaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita, jotka saavat lämpötilat lauhtumaan. Sadealue yltää iltapäivään mennessä länsirannikolle ja läntiseen Lappiin, joista se leviää vähitellen koko maahan.

”Sade on etelässä vettä ja pohjoisempana lunta. Varmaankin jossain Jyväskylä ja Kuopion asteilla on vähän kaikki olomuodot mahdollisia”, meteorologi arvioi.

Sää vaihtelee päivästä toiseen

Keskiviikko taas on pilvinen päivä. Etelässä ja idässä vettä voi sataa, mutta sademäärät eivät nouse meteorologin mukaan suuriksi.

Torstaina ilmavirtaus kääntyy länteen, ja aurinko pääsee paikoitellen paistamaan.

”Maanantain ja torstain välille mahtuu aika monenlaista säätä, vaihtelee päivästä toiseen.”

Meteorologi muistuttaa paikallisesta liukkaudesta liikenteessä. Esimerkiksi sillankansille voi muodostua kuuraliukkautta.

”Tämä on sitä talvirengaskautta, eli jos olosuhteet ovat talviset tai on mahdollista, että ne muuttuvat talvisiksi, niin on hyvä olla talvirenkaat jo alla.”