Rna-rokote on rokote, vaikka rokotevastustajat muuta väittäisivät

Lopputulos on sama kuin perinteisemmissä rokotteissa.

Rokotusvastaisissa kampanjoissa on kylvetty epäluuloa erityisesti uudenlaisia rna-rokotteita kohtaan. Usein toistettu väite on, ettei rna-rokote ole oikea rokote. Mutta kyllä se on.

Rokote on valmiste, joka herättää rokotetussa immuniteetin tiettyä tautia vastaan.

Rokottaminen alkoi isorokon torjunnasta. Kokemuksen kautta tiedettiin, että isorokon sairastettuaan ihminen oli lopun ikää immuuni taudille.

Hengenvaarallista tautia yritettiin ehkäistä istuttamalla terveen ihmisen käsivarteen tehtyihin viiltoihin isorokkorakkuloista otettua taudinaiheuttajaa. Tavoitteena oli lievä tauti, joka suojaisi vastaisuudessa vaaralliselta tartunnalta. Toisinaan konsti toimi, mutta välillä rokotettu sairastui ja kuoli.

Kehitys otti ratkaisevan loikan eteenpäin 1700-luvun lopussa, kun muun muassa englantilainen lääkäri Edward Jenner alkoi istuttaa isorokon sijaan lehmänrokkoa.

Karjakot eivät juuri sairastuneet isorokkoon, koska he olivat usein sairastaneet lehmistä saamansa rokon. Lehmänrokko on paljon isorokkoa lievempi tauti, mutta virus on samaa sukua. Keksintö toimi mainiosti.

Siitä lähtien on kehitetty yhä uusia rokotteita. Perinteisissä rokotteissa ihmiseen pistetään kokonaisia inaktivoituja taudinaiheuttajia. Koronarokotteista kiinalaiset Sinovac ja Sinopharm ovat tällaisia perinteisiä rokotteita, jotka valmistetaan inaktivoiduista viruksista.

Nykyaikaisemmat rokotteet eivät sisällä kokonaisia taudinaiheuttajia vaan ainoastaan niiden osia. Novavaxin koronarokote sisältää koronaviruksen pintarakenteen piikkiproteiinia. Kun elimistö oppii tunnistamaan piikkirakenteet, syntyy toimiva immuniteetti koronavirusta vastaan.

Uusinta rokotetekniikkaa edustaa rna-rokote. Lähetti-rna-tekniikkaa on kehitelty 1990-luvulta asti, ja se on saatu ensi kertaa käyttöön Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronarokotteissa.

Olkavarteen pistetään lähetti-rna:ta johon on koodattu koronaviruksen piikkiproteiinin kokoonpano-ohje. Rokotuskohdan lihassolut valmistavat ohjeen mukaan annoksen piikkiproteiinia.

Elimistön puolustusjärjestelmä havaitsee vieraat proteiinit ja käynnistää immuunireaktion. Kun ihminen myöhemmin saa koronatartunnan, immuunipuolustus tunnistaa tutut rakenteet ja on valmiina nitistämään virukset pikavauhtia.

Lopputulos on sama kuin perinteisemmissä rokotteissa. Erona on se, että elimistö tuottaa itse antigeenin eli sen aineen, johon immuunireaktio kohdistuu.

Rna-rokote ei voi vahingossakaan aiheuttaa tautia, koska se ei sisällä taudinaiheuttajaa kuten vanhanaikaiset rokotteet. Rokotetuotannossa lähetti-rna:n kokoaminen on nopeampaa ja riskittömämpää kuin virusten kasvattaminen.

Rokotteiden vastustajat ovat pelotelleet, että rna-rokote muokkaa perimää. Niin ei voi käydä.

Lähetti-rna:n normaali tehtävä elimistössä on välittää perimään pakattu ohjekoodi solukoneistolle. Rna on vain viestinviejä ja eri ainetta kuin dna. Se ei pysty liittymään ihmisen perimään eikä muuttamaan sitä, sanoo immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta.

Lisäksi rna on lyhytikäistä. Rna-molekyylin nopea hajoaminen oli pitkään haaste rokotteiden kehittäjille. Jotta rna saadaan ehjänä perille soluun, se pitää pakata lipidikalvon sisään eli eräänlaisiin pieniin rasvakupliin.

Hurjimmassa disinformaatiossa rna-ohjeella syntyvää piikkiproteiinia kuvataan biologiseksi aseeksi, joka aiheuttaa kaikkea mahdollista tuhoa ihmisessä ja alkaa jopa tarttua rokotetusta ihmisestä muihin.

Tosiasiassa paikalliset lihassolut ehtivät valmistaa nopeasti hajoavalla rna-ohjeella vain pienen annoksen piikkiproteiinia. Se riittää kuitenkin aktivoimaan ihmisen puolustuskoneiston.

Piikkiproteiinitkaan eivät säily kauaa. Immuunijärjestelmä käy vieraiden rakenteiden kimppuun ja siivoaa ne pois.

”Ei ole pelkoa, että alkaa kasvaa piikkejä iholta”, Meri sanoo.