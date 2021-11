Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Lomakohde

Tämä omalaatuinen lomakohde on nyt noussut suureen suosioon – Vierailimme itäsuomalaisessa kylpylähotellissa, jossa mikään ei näytä tavalliselta: ”Olemme uskomattoman kultamunan päällä”

Hurjaa vauhtia laajentunut matkailukeskus Järvisydän on täynnä erikoisia yksityiskohtia. Osa hotellin vanhoista hirsistä on peräisin Saimaan pohjasta. Suomalaista luonnonkiveä on käytetty satoja tonneja. Markus Heiskanen ja Järvisydän eivät yksin rakenna ja tee kaikkea, vaan kyseessä on yritysten rypäs.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Hotelli Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen edustaa 11. polvea sukunsa majoitustoiminnassa. Hän tituleeraa itseään Savon nöyrimmäksi rengiksi ja Järvisydämen ”piävelalliseksi”. Heiskasen hotellinsa vastaanotossa 13. lokakuuta 2021.

Rantasalmi Tie laskeutuu laaksoon. Vastakkaisessa rinteessä kohoavaa kalliota vasten seisoo harmaasta hirrestä ja luonnonkivistä rakennettu, alppimajaa muistuttava hotelli. Tien vasemmalla puolella rinteessä nököttää vieri vieressä igluja muistuttavia, maisemasviiteiksi ristittyjä pieniä majoitusrakennuksia. Niiden lasikatosta näkee taivaan.