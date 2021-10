Vedenalainen "Liskomies" on Vuoden luontokuva

Helsinki

Vuoden 2021 luontokuvaksi on valittu Pekka Tuurin vedenalainen otos "Liskomies". Tuomaristo kertoo viehättyneensä kuvan eksoottisesta tilanteesta, joka avaa vesiliskon maailmaa hienona kokonaisuutena.

Kuvassa vesiliskokoiras leijuu kutulammikossaan "kuin avaruudessa". Kuvaan on saatu taustalle mukaan myös vedenpäällistä maisemaa pilviä myöten. Voittajakuva on otettu viime vuonna pienessä lammessa Vantaalla. Tuuri sanoo suunnitelleensa kuvan taustaa ja mahdollista sommitelmaa etukäteen valmiiksi.

Pääpalkinto Vuoden luontokuvasta on 10 000 euroa. Espoolainen Tuuri on kilpailun historiassa viides kuvaaja, joka on pystynyt uusimaan voittonsa. Viimeksi hän voitti palkinnon 11 vuotta sitten.

Kilpailun tulokset julkistettiin lauantaina Pohjoismaiden suurimmalla luontokuvafestivaalilla Finlandia-talossa Helsingissä. Kilpailu järjestettiin 41. kerran.