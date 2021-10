Oletko jo tavannut Kiikoisten Uulon? ”Toivottavasti sillä on vientiä”, sanoo Anna, 34

Uulo kiertelee vanhalla Valmetilla Kiikoisten kylillä ja hurmaa kaikki. Tämä juttu kertoo Uulon tarinan.

Kiikoisiin on muuttanut uusi poikamies. Se on tukevan miehen kokoinen – painoa on arviolta 140 kiloa. Se liikkuu vanhalla Valmetilla.

Kovin paljoa sitä ei ole vielä kylillä näkynyt, paitsi Kiikoisten diabeteskävelyllä ja muovinkeräysastioiden esittelytilaisuudessa Seo-huoltamon pihassa. Seolla se tuntuu viihtyvän muutenkin hyvin kylän muiden miesten kanssa. Toisin kuin muut kylän poikamiehet, Uulo on ehtinyt esiintyä Kiikoisten omalla Youtube-kanavalla, Kiikoistubessa.