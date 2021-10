Vaikka pohjoisessa on tullut jo useiden päivien ajan lunta, on luonnonlumesta ollut vielä vähänlaisesti iloa hiihtokeskuksille.

Innokkaimmat laskettelijat ovat päässeet jo viilettämään alas kotimaisia rinteitä.

Ensimmäisinä Suomen hiihtokeskuksista rinteitään avasivat Kuusamon Ruka ja Kittilän Levi, jotka toteuttivat yhteisavauksen nyt toista kertaa. Tänä vuonna laskettelemaan päästiin säilölumen turvin 8. lokakuuta.

Lunta on satanut pohjoisessa taivaaltakin viime päivinä reilunpuoleisesti. Luonnon­lumen varassa olevien rinteiden avaaminen on silti vielä ainakin viikkojen päässä.

Ylläs-Skin rinnetoimen­johtaja Tuomo Poukkanen kertoo, että viime päivien lumisateiden jäljet ovat alkaneet näkyä ylhäällä tunturissa, mutta alempana lunta on vielä vähäisesti. Rinteiden tykitykseen asti lunta ei ole vielä riittänyt.

”Se on puhtaasti säistä kiinni. On mahdollista, että tykittäminen pystyttäisiin aloittamaan jo tällä viikolla”, hän sanoo.

”Olemme kuitenkin aika korkealla. Sääennuste voi pitää paikkaansa alhaalla, mutta täällä 400–800 metrin korkeudella inversio­ilmiö voi aiheuttaa sen, ettei täällä ole läheskään yhtä kylmä.”

” "Rinteiden alaosassa lapsiperheitä on pulkkaillut koko päivän.”

Matti Tikkanen ojentaa suksia pojalleen Niklas Tikkaselle. Päätös ottaa sukset mukaan syntyi lauantai-iltana, kun Matti Tikkanen huomasi, että ylempänä tunturissa on saatu latu hiihtokuntoon.

Saariselkä Ski & Sport Resortin toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa kertoo, että vaikka laskettelurinteet avataan vasta marraskuun lopulla, muuten alueella voi jo nauttia lumesta. Lunta on maassa jo 20 senttimetriä eli hiihtämäänkin jo pääsee mukavasti.

”Täällä on syyslomalaisia, ja rinteiden alaosassa lapsiperheitä on pulkkaillut koko päivän. Joka paikka alkaa olla jo valkoisena, eli kyllä täällä on jo ihan kunnon alkutalvi”, Katajamaa sanoo.

Alkavalle viikolle Saariselälle on ennustettu jopa 30–50 senttiä lunta mukanaan tuovia sateita. Niiden turvin perinteisetkin latureitit päästään vetämään.

”Myös lumitykit ovat asemissa ja laskettelurinteiden lumetus aloitetaan tiistain vastaisena yönä. Lumetusta jatketaan niin pitkään kun on tarpeen. Keinolunta emme juuri käytä.”

Ylläksellä, Lapin suurimmassa hiihtokeskuksessa rinteitä on yli 60. Niistä ensimmäiset pyritään avaamaan joka vuosi marraskuun loppupuolella.

Noin 70 kilometriä pohjoisempana Muoniossa Pallaksen laskettelu­keskuksessa rinteisiin ei käytetä lainkaan tykkilunta. Pallaksella rinteet aukeavatkin vasta helmikuun tienoilla, mutta Pallaksen ja Oloksen rinnepäällikkö Markus Pietikäinen sanoo näin aikaisten lumisateiden olevan silti ”yllättävän tärkeitä”.

”Olisi tärkeää päästä mahdollisimman pikaisesti polkemaan nämä lumet kiinni rinnekoneella, jotta saataisiin hyvät pohjat”, hän kertoo.

Oloksella käytetään muutamassa rinteessä tykkilunta, ja siellä tavoite rinteiden avaamiselle on joulukuun alku.

Hiihtäjiä Yllästunturin puurajan alapuolella Lämpökolmonen-ladulla Äkäslompolon puolella tunturia.

Tammelalainen Vesa Hakala oli tulossa loma-asunnolleen Ylläkselle vaihtamaan ovea syyslomalla. Viime viikolla Hakala katsoi sääennusteita ja otti varuilta sukset mukaan. Maanantaina Hakala hiihti talkoovoimin kunnostetulla ladulla, hiihtokerta oli talven toinen.

Ennakoitua voimakkaampi lumisade on saanut Oloksella aikaan myös hieman nurinkurisen tilanteen.

Satanutta luonnonlunta jouduttiin ajamaan pois, jotta säilölunta pystyttiin ajamaan traktoreilla säilölumen­ladulle.

”Meille tuli yllätyksenä, että tämä kaikki tuli lumena. Sata metriä alempana Muonion kylällä osa sateesta tuli vetenä”, Pietikäinen kertoo.

”Vaikka luonnonlumen tuleminen onkin aina positiivista, emme voi heittää säilölunta pois ja luottaa siihen, ettei isompia vesisateita tule. Ainoastaan säilölumi­ladulla pystymme takaamaan hiihtämisen olevan mahdollista koko alkutalven.”

Säilölumiladun lisäksi Oloksella on maanantaina tehty latupohjia luonnonlumesta jo useita kymmeniä kilometrejä. Pietikäinen arvioi, että hyvällä tuurilla ladut voisivat olla käyttökunnossa jo ensi viikolla.