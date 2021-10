”Säännöt sanovat, että kun sovellus huutaa punaista, ei saa päästää sisään” – Kolme rokotetta saaneita on jouduttu käännyttämään ravintoloista

THL suosittelee koronan sairastaneille toistaiseksi vain yhtä rokoteannosta, mikä ei tällä hetkellä riitä koronapassiin.

Helsinki

Lauantain vastaisena yönä monissa ravintoloissa ja baareissa käyttöön otettu koronapassi ja sen lukusovellus eivät ole toimineet ongelmitta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut ravintoloilta tietoonsa, että koronapassi näyttää tarkastuksessa punaista, jos sen haltija on saanut jo kolmannen rokotteen tai sitten Janssenin rokotteen, jota annetaan vain yksi annos. Janssenin rokotetta on annettu esimerkiksi Virossa.

”Säännöt sanovat, että kun sovellus huutaa punaista, ei saa päästää sisään”, sanoo avin ylitarkastaja Leena Piipponen STT:lle.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi, että ongelma liittyy tekniseen toteutukseen, sillä kyse on näissä tapauksissa täydestä rokotussarjasta.

"Kuinka nopeasti siihen pystytään vaikuttamaan, sitä en osaa sanoa.”

Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton perjantaina. Sen tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille. Rajoitusten kohteena olevat yritykset ja muut toimijat voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassia.

Mikä on täysi rokotesuoja?

Koronapassin väliinputoajiin kuuluvat myös koronataudin yli kuusi kuukautta sitten sairastaneet, jotka eivät ole saaneet toista rokoteannosta.

Koronapassina toimii EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka kriteerinä on joko täysi rokotussarja, tuore negatiivinen koronatesti tai puolen vuoden sisällä sairastettu koronatauti. THL:n suosituksen mukaan koronataudin sairastaneelle kuitenkin riittää toistaiseksi yksi rokoteannos.

Käytännössä tällä ryhmällä passiin vaaditaan siis 72 tuntia voimassa oleva koronatesti.

”Kyllähän se asettaa heidät eriarvoiseen asemaan”, Nohynek sanoo.

Hän arvioi, että ongelma liittyy sekä koronapassin tekniseen toteutukseen että määritelmään siitä, mikä on täysi rokotesuoja.

”Tärkeintä olisi, että tekninen ratkaisu noudattaa niitä lääketieteellisiä suosituksia, mitkä tällä hetkellä ovat olemassa”, Nohynek sanoo.

Nohynekin tiedon mukaan asiaa ollaan korjaamassa, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Ylimääräiset rokoteannokset eivät Nohynekin mukaan ole ratkaisu, sillä lääketieteellisestä näkökulmasta valtaosa koronan sairastaneista ei toista annosta toistaiseksi tarvitse.

Kehuja ravintoloille

Etelä-Suomen avi kiersi lauantai-iltana ja sunnuntaiyönä yhteensä 25 paikkaa Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä. Suurimmassa osassa paikoista oli ylitarkastaja Piipposen mukaan käytössä koronapassi.

Tarkastuksista jäi Piipposen mielestä "positiivinen tunnelma".

”Joitakin porukoita järjestyksenvalvojat olivat käännyttäneet, koska koronapassi ja henkilöllisyystodistus eivät täsmänneet eli yritettiin toisen henkilön koronapassilla sisälle. Hyvin olivat ravintolat perehtyneet”, hän kehuu.

Piipposen mukaan joissakin paikoissa passia käytetään esimerkiksi vain tiettyinä aikoina tai tietyssä osassa ravintolaa.

”Totta kai on toivottavaa, että asiakkaille ilmoitetaan jo ulko-ovella, milloin ja miten koronapassi on käytössä”, hän sanoo.