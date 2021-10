Koronapassin lataamista ei kannata jättää baarin jonoon – Omakanta kaatuili hetkellisesti perjantain ja lauantain välisenä yönä

Passi otettiin käyttöön lauantain vastaisena yönä. Se kannattaa ladata puhelimeen etukäteen, viranomainen suosittelee.

Helsinki

Useissa ravintoloissa otettiin lauantain vastaisena yönä käyttöön koronapassi, jonka avulla ne pystyvät pidentämään aukioloaikoja ja ottamaan enemmän asiakkaita sisään kuin leviämisvaiheen alueiden koronarajoitukset ovat aiemmin sallineet.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan koronapassi oli otettu tarkastetuissa ravintoloissa hyvin käyttöön. Passittomien poistamisesta ravintoloista tai jonosta käännyttämisistä oli Lehikoisen mukaan selvitty enintään pienellä nurinalla.

Koronapassina toimii EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai terveydenhuollosta pyytämällä tulosteena. Passin voi tulostaa myös itse kotona. Koronapassi kertoo saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Omakanta kaatuili hetkellisesti ruuhkassa

Omakanta oli lauantain vastaisena yönä kaatuillut hetkellisesti, koska monet kirjautuivat sivustolle juuri puolenyön aikaan. Lehikoinen suositteleekin koronapassin lataamista etukäteen.

”Sen saa pdf-tiedostona tallennettua puhelimeen. Ei sitä kannata siihen ravintolajonoon jättää”, Lehikoinen kertoo.

Helsinkiläisessä Wallis-ravintolassa passin kokeilu aloitettiin heti puoliltaöin lauantain vastaisena yönä. Wallis-ravintoloiden ketjujohtaja Timo Nyyssönen kertoo, että ennen puoltayötä kaikilta sisällä olleilta tarkistettiin koronapassit. Sisällä oli tuolloin arviolta 50–60 asiakasta.

”Muutamalla ei passi toiminut tai piti latailla, mutta valtaosalla tämä sujui moitteettomasti”, Nyyssönen kertoo.

Nyyssönen arvioi, että ongelmaksi voivat muodostua yritykset käyttää oman passin sijasta esimerkiksi kaverin passista otettua kuvakaappausta. Tällaisia tapauksia tuli ilmi myös Wallisin yössä.

Passin käyttö ei vaadi ilmoitusta viranomaisille

Suuri ravintolatoimija HOK-Elanto otti koronapassin käyttöön 15 ravintolassa pääkaupunkiseudulla lauantaina. Toimialajohtaja Henriikka Puolanteen mukaan passin liiketoiminnalliset edut ovat merkittäviä etenkin yöravintoloissa, joissa rajoitukset ovat olleet todella kovat.

"Siellä on pitänyt lopettaa anniskelu puoliltaöin, ja nyt koronapassin avulla aikaa on mahdollista saada aamuneljään saakka. Ja toisaalta pienemmissä illanistujaispaikoissa on voinut puolet asiakaspaikoista olla käytössä, esimerkiksi 60 paikasta 30”, Puolanne sanoo.

Ravintolat voivat itse päättää, minä kellonaikoina tai päivinä koronapassia käytetään: esimerkiksi arkipäivinä ravintola voi toimia koronarajoitusten mukaisesti ja viikonloppuna käyttää koronapassia.

Ravintoloilla on myös mahdollisuus pitää vain tietty osa ravintolasta passillisena.

Koronapassin käyttöönotto ei vaadi ilmoitusta viranomaisille, mutta sen käyttö ja toimintatavat täytyy kirjata ravintolan omavalvontasuunnitelmaan. Ravintola ei siis voi yllättäen vaatia koronapassia esimerkiksi asiakasryntäyksen jälkeen lisätäkseen rajoitettujen asiakaspaikkojen määrää.