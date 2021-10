Saarioisten Grillitassu -jauhelihapihveissä väärä viimeinen käyttöpäivä

Saarioisten Original Grillitassu -jauhelihapihveissä on havaittu pakkausmerkintävirhe, yhtiö kertoi tiedotteessaan. Tuotteissa on virheellisesti viimeinen käyttöpäivä 18. marraskuuta. Oikea viimeinen käyttöpäivä on 15. lokakuuta. Virhe koskee erää tunnuksella L 2781.

Tuotetta on valmistajan mukaan turvallista käyttää sen oikeaan viimeiseen käyttöpäivään asti, mutta virheen välttämiseksi Saarioinen pyytää tuotteen ostaneita hävittämään pakkauksen. Takaisinveto ei koske tämän tuotteen muita valmistuseriä eikä muita Grillitassutuotteita.

Virheellisen tuotteen ostaneet voivat lähettää kuvan pakkauksesta ja kuitista Saarioisten kuluttajapalveluun verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Ostos hyvitetään.