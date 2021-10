Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Poliisi aloitti kiinniotot Helsingin Hakaniemessä – Elokapinan mielenilmaus katkaisi Pitkänsillan liikenteen

Poliisista kerrottiin iltaseitsemältä, että liikenne Pitkänsillan luona on pahasti ruuhkautunut. HSL:n mukaan Rautatientorin bussivuoroissa on häiriöitä ja vuoroja on peruttu.

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus katkaisi keskiviikkona illalla liikenteen Pitkälläsillalla Helsingissä.

Helsinki Poliisi kertoo aloittaneensa poistumiskäskyä noudattamatta jättäneiden mielenosoittajien kiinniotot Helsingin Hakaniemessä. Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus katkaisi aiemmin illalla liikenteen Pitkälläsillalla. Helsingin poliisi sanoi Twitterissä, että tilanne aiheuttaa kohtuutonta häiriötä liikenteelle. Poliisi kertoo neuvotelleensa mielenosoittajien kanssa ja pyytäneensä heitä siirtymään toisaalle pois ajoradalta. Mielenosoittajat eivät ole suostuneet tähän. Elokapina aloitti mielenosoituksen Pitkälläsillalla iltakuudelta. Poliisin mukaan mielenosoittajat katkaisivat liikenteen menemällä ajoradalle. Poliisi arvioi paikalla olevan noin 100–200 mielenosoittajaa. Helsingin seudun liikenne (HSL) kertoo, että Rautatientorilta lähtevissä ja sinne saapuvissa bussivuoroissa on häiriöitä ja vuoroja on peruttu. Mielenosoituksessa mukana myös tutkijoita Elokapinan mukaan Pitkänsillan mielenosoitukseen osallistuu noin 250 ihmistä. Elokapinan mukaan sen rinnalla mielenosoitukseen osallistuu 25 tutkijaa ja tiedeyhteisön jäsentä Suomen eri yliopistoista. Protestiin osallistuu myös orkesteri, jossa on useita soittajia. Elokapinan mukaan liikenteen katkaisu Pitkälläsillalla on reaktio nykyisen hallituksen haluttomuudelle tunnistaa ilmastokriisi hätätilaksi ja ryhtyä hätätilanteen mukaisiin nopeampiin päästövähennyksiin. Se sanoo kohdistavansa vaatimuksensa ja viestinsä hallitukselle, ei yksilöille, ja olevansa pahoillaan autoilijoille ja julkisen liikenteen käyttäjille koituvasta häiriöstä. Elokapinan Syyskapina jatkuu nyt kahdeksatta päivää. Viime lauantaina Elokapinan mielenosoittajat katkaisivat Mannerheimintien liikenteen lähes kolmen tunnin ajaksi. Poliisi otti viime lauantaina kiinni yli 140 Elokapinan mielenosoitukseen osallistunutta. Elokapina järjesti mielenosoituksia Helsingissä myös aiemmin viime viikolla.