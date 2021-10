Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa poliisi otti häiriökäyttäytyjiä säilöön kaksinkertaisen määrän verrattuna tavanomaiseen viimeaikaiseen viikonloppuun.

Ravintolarajoitusten lievenemiset vilkastuttivat viikonloppuna yöelämää eri puolilla maata. Isossa osassa maata ravintolat saivat nyt olla auki normaaliin tapaan, ja myös esimerkiksi Helsingissä ja Turussa anniskelu- ja aukiolorajoitukset lievenivät.

Valtioneuvosto kevensi koronaviruksen takia ravintoloille asetettuja rajoituksia torstaina. Ravintolaelämän vilkastuminen näkyi viikonloppuna myös poliisin tehtävissä.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat nyt käytöstä. Esimerkiksi Tampereella ravintolat saivat olla auki normaalisti.

Komisario Ismo Nykopp Sisä-Suomen poliisista arvioi, että poliisin näkökulmasta Tampereella oli ”vilkas kesäinen viikonloppumeininki”.

”Kun oli ravintolarajoituksia, tehtävämäärät olivat pienempiä ja tehtävät loppuivat enemmän kahden kolmen maissa. Nyt oli ihan aamuun asti kaikennäköistä häiriötehtävää, pikku nahinointia ja väkivaltatehtävää”, Nykopp kertoo.

”Kyllä se [ravintolarajoitusten poistuminen] varmaan omalta osaltaan näkyy. Ei se tietysti kaikkea selitä, mutta kyllä ihmiset tuntuvat olevan aika innolla ja antaumuksella nyt taas ravintolaelämässä. ”

Yö- ja ravintolaelämän vilkkaus näkyi erityisesti säilöön otettujen määrässä sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa. Lauantain vastaisena yönä poliisi otti päihtyneitä säilöön kaksinkertaisen määrän enemmän kuin viime aikojen viikonloppuina normaalisti.

"Yleisellä paikalla nahistelu oli pääasiassa se syy, minkä takia sinne putkaan oli päästy”, Nykopp sanoo.

Koronaviruksen kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, kuten Pirkanmaalla, ravintolarajoitukset poistuivat. Kuva yökerho Rannasta Tampereelta.

Itä-Suomessakin poliisi havaitsi, että viikonloppuna oli häiriökäyttäytymiseen ja pahoinpitelyihin liittyviä tehtäviä selvästi enemmän kuin edellisviikonloppuna.

Myös Hämeen poliisin alueella ravintoloiden rajoitukset poistuivat. Poliisin mukaan ihmisiä oli kaupungilla aamuun asti liikenteessä, mutta Hämeessä se ei työllistänyt poliisia erityisen paljon.

Koronaviruksen leviämisvaiheen alueilla ravintolat saivat nyt sekä anniskella että olla auki tuntia aiempaa pidempään. Ravintolat saavat nyt siis esimerkiksi Helsingissä myydä alkoholia puolilleöin ja olla auki kello yhteen yöllä. Tanssi- ja laulukielto päättyi.

Helsingissä oli poliisin mukaan normaali vilkas viikonloppu.

”Porukkaa on ollut tietysti myöhempään liikenteessä, kun ravintolatkin ovat olleet avoinna vähän myöhempään. Perjantainakin on ollut aika kiirettä molemmin puolin puolenyön. Niin kauan kuin ravintolat ovat auki. porukkaakin on liikenteessä”, sanoo yleisjohtaja, komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisista.

Turussakin ravintolat saivat anniskella nyt puolilleöin saakka ja olla avoinna yhteen asti. Poliisi suoritti ravintolavalvontaa yhdessä valvontaviranomaisen kanssa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.

”Tehtävämäärät itsessään eivät ole olleet mitään ihmeellisiä kuluneena viikonloppuna, mutta kyllähän runsaasti oli häiriöitä ja tappeluita ravintoloiden sulkemisajan jälkeen”, kertoo komisario Kirsi Koskinen Lounais-Suomen poliisista.

"Porukkaa on ollut keskustan tuntumassa ja ravintoloiden yhteydessä. Ja tietysti, kun ihmiset ovat päihtyneitä, siinä aiheutuu aina häröilyjä. Poliisi oli kyllä näkyvästi esillä keskustassa. Se ennaltaehkäisee sitä, ettei mitään suurempaa tapahdu.”