Suora lähetys juuri nyt: Kiinniotetut mielen­osoittajat lastataan linja-autoihin Helsingissä – Poliisi on määrännyt Elokapinan mielenilmauksen hajaantumaan

Elokapinan mukaan Syyskapina-mielenosoitukseen on ilmoittautunut yli 1 000 ihmistä. Mielenosoitus aiotaan aloittaa tänään keskiviikkona alkuillasta. Tässä jutussa voi seurata toimitettua suoraa lähetystä mielenosoituksen alkamisesta.

Ympäristöliike Elokapina aloitti keskiviikkona mielenosoituksen Helsingissä Mannerheimintiellä ja aikoo jatkaa jopa 10 päivän ajan. Kuva on otettu mielenosoituksen alusta 29. syyskuuta 2021 ennen kuin poliisi antoi poistumiskäskyn.

Helsinki

Poliisi on määrännyt ympäristöliike Elokapinan mielenilmauksen Helsingin Mannerheimintiellä hajaantumaan. Poliisi on käskenyt megafonilla useaan otteeseen väkijoukkoa poistumaan ajoradalta.

Ympäristöliike Elokapina aloitti keskiviikkona Helsingissä Mannerheimintiellä Syyskapinaksi nimetyn mielenosoituksen. Ryhmä katkaisi liikenteen Eduskuntatalon edustalla kello kuuden aikaan.

Mannerheimintieltä lähetetyssä suorassa lähetyksessä kerrottiin kuuden jälkeen illalla, että mielenosoittajille on tulossa poliisilta poistumiskäsky. Mielenosoittajat neuvottelivat poliisin kanssa illalla kuuden aikaan.

”Poliisi on päättänyt mielenosoituksen olennaisesti lainvastaisena. Poliisi on aloittanut poistumiskäskyjen antamisen. Mikäli käskyjä ei noudateta, syyllistyvät henkilöt niskoitteluun poliisia vastaan”, kertoi Helsingin poliisi Twitterissä.

Elokapina on ilmoittanut Syyskapinaksi nimetyn mielenilmauksensa kestävän kymmenen päivää. Mielenosoituksessa vaaditaan hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätila ja nopeuttamaan ilmastotoimiaan.

Elokapinasta kerrottiin aiemmin uutistoimisto STT:lle, että ryhmä jäänee osoittamaan mieltä loppuajaksi Eduskuntatalon eteen, jos poliisi antaa poistumiskäskyn Mannerheimintieltä heti keskiviikkona.

Helsingin poliisi on kehottanut Elokapinaa vaihtamaan mielenosoituksen tapahtumapaikan Mannerheimintieltä Kansalaistorille. Elokapina ei ole suostunut paikan vaihtoon.

Katso suora lähetys mielenosoituksen alkamisesta tässä:

Tämä tiedettiin ennen mielenosoitusta

Elokapinasta kerrottiin keskiviikkona aamupäivällä STT:lle, että mielenosoitus ollaan yhä aloittamassa suunnitellusti ja liikenne katkaisemassa Eduskuntatalon edustalla. Ryhmä on varautunut päästämään hälytysajoneuvot blokin läpi.

Jos poliisi antaa ryhmälle poistumiskäskyn, osa mielenosoittajista on valmiita kansalaistottelemattomuuteen, Elokapinan mediayhteyshenkilö kertoo uutistoimisto STT:lle.

Kymmenen päivää kestävään mielenosoitukseen on ilmoittautunut Elokapinan mukaan yhteensä yli 1 000 ihmistä. Päiväkohtaisia osallistujia on muutamia satoja.

Poliisi on aiemmin arvioinut, että mielenosoitus aiheuttaisi merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa toteutuessaan ilmoitetun kaltaisena. Elokapina on puolestaan arvioinut, että mielenilmauksesta aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa kiihtyvään ilmastokriisiin ja Suomen toimiin ilmaston lämpenemisen suhteen.

Eskaloitumisen vaara olemassa

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kertoi aiemmin STT:lle, että poliisi varautuu Elokapinan mielenosoitukseen kuten muihinkin mielenosoituksiin. Arvioita tilanteen kehittymisestä ei poliisin mukaan vielä ole. ”Ei tiedetä ennen kuin ilta koittaa, että tuleeko edes ketään paikalle. Poliisi menee paikalle katsomaan, minkälainen joukko sinne on tulossa, jos on tulossa, ja pyritään varmistamaan, että kaikki tapahtuu lain säännösten mukaisesti”, Porola sanoo.

Elokapina aikoo tukkia tien ja katkaista liikenteen kokonaan. Porolan mukaan kokoontumislaki ei suojaa "lainvastaista toimintaa, joka aiheuttaa kohtuuttomia seuraamuksia liikenteelle". ”Sitten käydään neuvonpitoa siitä, että miten siitä saataisi laillinen, jos he haluavat kokoontumislain säännöksien suojaa”, Porola kertoo.

Poliisi on saanut ilmoituksen myös yhdestä vastamielenosoituksesta samalla alueella. Porolan mukaan sinne on odotettavissa muutamia kymmeniä osallistujia.

Porola myöntää, että vaarana voi myös olla tilanteen eskaloituminen. ”Ainahan se vaara on tietysti olemassa. Ihmiset eivät välttämättä tykkää siitä, että laittomasti katkaistaan kulkuväyliä.”

Komisario Jarmo Heinonen kertoi poliisin näkemyksiä Syyskapina-mielenosoituksesta suorassa lähetyksessä keskiviikkona.

Ryhmä katkaissut liikenteen Helsingissä aiemminkin

Porolan mukaan Elokapinalla oli myös maanantaina Helsingissä mielenosoitus, jolloin poliisin neuvoja ja ohjeita noudatettiin.

Elokapina osoitti mieltä Helsingissä myös 2. syyskuuta, jolloin se katkaisi liikenteen Valtioneuvoston linnan edessä Snellmaninkadulla. Poliisi otti tuolloin kiinni 17 mielenosoittajaa.

Viimeksi ryhmä katkaisi liikenteen Mannerheimintiellä kesäkuussa, jolloin poliisi teki yli sata kiinniottoa poistumiskäskyn jälkeen.

Tampereella Elokapina osoitti mieltä Hämeenpuistossa elokuun puolivälissä. Mielenilmaus kesti tuolloin noin kuusi tuntia.

Elokapina nousi Suomessa laajasti otsikoihin, kun se sulki vuosi sitten Kaisaniemenkadun liikenteeltä. Poliisi käytti tuolloin mielenosoittajiin pippurisumutetta, koska sen mukaan muut keinot eivät auttaneet mielenilmauksen hajottamiseen.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -ympäristöliikettä.

Tämä on päivittyvä uutinen.