Viikko vaihtuu aurinkoisessa säässä, etenkin pohjoisessa on vuodenaikaan nähden lämmintä

Helsinki

Sunnuntaina sää on poutainen ja maan länsiosassa myös aurinkoinen, kertoo Ilmatieteen laitos.

Idässä on vielä pilvisempää, pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa.

– Lämpötila on 10–15 astetta, niin että lännessä on lämpimintä, Lapissa ollaan 10 asteessa tai vähän sen alapuolella, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Maanantai on suuressa osassa maata aurinkoinen, ja koko maassa lämpötila on 10–15 asteen välillä. Etenkin pohjoisessa on vuodenaikaan nähden varsin lämmintä.

Tiistai on maanantaita pilvisempi maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on edelleen aurinkoista.

– Lämpötilat pysyttelevät suunnilleen samoissa lukemissa, mutta maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila pikkuisen laskee.