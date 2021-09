Kaukojunien matkustajista puuttuu vielä kolmannes verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan

Täsmällisyystavoitteestaan VR lipsui hieman.

VR:llä on takanaan hyvä kesä, mutta työmatkaliikenne ei ole vielä palautunut entiselleen. Matkustajia Helsingin rautatieasemalla heinäkuussa.

Kaukojunien matkustajista puuttuu yhä kolmannes, kun matkustajamäärää verrataan vuoteen 2019, jonka lopulla koronaviruspandemia oli vasta alkamassa. Lähijunien matkustajista puuttuu enemmän, runsas neljäkymmentä prosenttia.

Selkeimpiä syitä matkustajakatoon ovat edelleen voimassa oleva etätyösuositus sekä koronaviruksen deltavariantti.

”Vapaa-ajan matkustaminen vetää tosi hyvin ja kesä meni erinomaisesti, mutta työmatkaliikenteeseen vaikuttavat yhä deltavariantti ja se, että etätyösuositus jatkuu”, tiivistää VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Esimerkiksi elokuussa kaukoliikenteessä tehtiin 863 000 matkaa, mikä on neljätoista prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Ja se on noin kolmekymmentä prosenttia vähemmän kuin 2019.

”Näyttää siltä, että ne, jotka keväällä tekivät kotona töitä, tekevät niin edelleen”, Simola sanoo.

Tilanne on VR:lle kaksijakoinen, kun korona-aikaa on eletty kohta kaksi vuotta. Toisaalta kysyntää on aiempaa enemmän vapaa-ajan matkustamiselle, mutta toisaalta kysynnän peruskivi eli kaukoliikenne ei ole vielä toipunut.

Orastavaa toivoa peruskäyttäjien paluusta kuitenkin on jo, sillä aivan viime päivinä kausi- ja sarjalippujen kysynnässä on ollut merkkejä virkoamisessa. Ihmiset ovat siis alkaneet suunnitella paluuta toimistoihin ja työpaikoille.

Erityisen tyytyväinen VR on heinäkuuhun liikennemääriin, sillä silloin muun muassa rikkoutui ennätys pohjoisen yöjuna­matkustajien määrässä. Lapin vetovoima näkyy myös tulevan syysloman myynnissä.

”Vaikuttaa siltä, että kesä- ja ruskasesonki vahvistuvat Lapin uusiksi isommiksi kausiksi talvikauden ohelle. Sellaista kysyntää ei ollut näin paljon ennen koronaa.”

Simola uskoo, että heti kun etätyösuositus lakkaa, junat täyttyvät työmatkalaisista.

”On selvää, että työmatkaliikenne jää vähäisemmäksi kuin ennen korona-aikaa. Mutta osa korvautuu sillä, että ihmiset matkustavat etätöihin joihinkin inspiroiviin paikkoihin kuten Lappiin.”

VR on alkanut julkaista säännöllistä täsmällisyystietoa. Sen mukaan kaukojunista oli elokuussa täsmällisiä 88,3 prosenttia, kun tavoite on 90 prosenttia. Täsmällisyystavoite tarkoittaa sitä, että juna ei ole viittä minuuttia enempää myöhässä.

Lähijunista (R, Z, G, M, D ja T) täsmällisiä oli 89,8 prosenttia, kun tavoite niiden osalta on 97 prosenttia. Lähijunissa täsmällisyysraja on kolme minuuttia.

”Kesällä oli käytössä hitaammat junavuorot, koska silloin oli paljon ratatöitä, jotka myös aiheuttivat viivytyksiä. Nyt matka-aikoja palautetaan takaisin.”