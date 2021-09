Ravintolarajoitukset kevenevät torstaina – anniskelu- ja aukioloajat pitenevät tunnilla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla

Perustasolla olevilla alueilla ei enää vaadita jokaiselle omaa istumapaikkaa sisätiloissa.

Helsinki

Ravintoloiden rajoitukset kevenevät torstaista lähtien. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen, jolla kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikaa pidennetään tunnilla nykyisestä. Perustasolla olevilla alueilla ei enää vaadita jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa sisätiloissa.

Leviämisvaiheen alueilla anniskelu on torstaista lähtien sallittu iltayhteentoista saakka ja ravintolat saavat olla auki puoleenyöhön. Baarien ja pubien sisä- ja ulkotiloissa on edelleen käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloiden sisä- ja ulkotiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Edelleenkään tanssiminen ja karaoken laulaminen eivät ole käytännössä sallittuja, koska asiakkaita ohjeistetaan istumaan sisätiloissa paikoillaan.

Kiihtymisvaiheen alueilla valomerkki annetaan yhdeltä ja ravintolat saavat olla auki kahteen. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu terasseilla, mutta sisällä sallitut asiakasmäärät ovat samat kuin leviämisvaiheen alueilla.

Asetus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tavoite poistaa rajoitukset hallitusti lähiviikkoina

Hallitus linjasi 6. syyskuuta, että alueellisista epidemiavaiheista ja niihin liitetyistä valtakunnallisista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) muistion mukaan sen esityksessä on otettu huomioon, että myös ravintoloiden rajoitukset poistetaan hallitusti lähiviikkojen aikana, vaikka rokotekattavuus ei vielä anna aihetta epidemian tasoarvioinnin poistamiseen ja vaikka ravintoloihin liittyvät altistumiset ja tartunnat ovat koskeneet merkittävästi nuoria aikuisia.

– On näkyvissä selviä merkkejä siitä, että useiden alueiden epidemiatilanne paranee ja rajoituksia voidaan keventää lähiviikkojen aikana, muistiossa sanotaan.