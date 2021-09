Niuvanniemestä karannutta naista ei ole löydetty – IL: Nainen tehnyt viime vuonna raa'an henkirikoksen

Niuvanniemen sairaalan johtavan lääkärin mukaan väkivallan riski sivullisille on pieni.

Helsinki

Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta perjantaina karannutta naista ei ole vielä saatu kiinni, kertoo poliisi.

Komisario Hannu Virolainen Itä-Suomen poliisista kertoo, että vihjeitä naisesta on tullut "laajalla sektorilla".

– Ei voi mitenkään suunnata, että jostain tietystä paikasta vain tulisi (vihjeitä), vaan hyvin laajalla sektorilla on tullut, Virolainen kertoo.

Iltalehden tietojen mukaan karannut nainen olisi tehnyt viime vuonna raa'an henkirikoksen Keravalla.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi kesäkuun lopulla tuomion tapauksessa, jossa 27-vuotias nainen tappoi miehen iskemällä tätä puukolla yli kymmenen kertaa Keravalla elokuussa 2020.

Oikeuden mukaan uhri oli täysin puolustuskyvyttömässä tilassa joko tajuttomuuden tai lääkeaineiden ja huumausaineen vaikutuksen vuoksi. Oikeuden mukaan nainen oli menetellyt tavalla, joka oli erityisen raaka.

Nainen todettiin kuitenkin mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi eli hän ei ollut ymmärtänyt tekoaan, joten hänet tuomittiin syyntakeettomana tehdystä taposta. Syyntakeettomuuden vuoksi nainen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Komisario Virolainen ei kommentoi, onko kyseessä sama nainen.

Löytyminen tärkeää naisen terveydentilan vuoksi

Poliisi on aiemmin kertonut, että naisen löytyminen on tärkeää hänen terveydentilansa vuoksi ja mahdollisten rikosten estämiseksi. Havainnot naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.

Virolaisen mukaan arvio naisen vaarallisuudesta on tehty sairaalasta saatujen tietojen perusteella.

– Hänhän on sairaalasta karannut, ja nämä asiat on lääkäri arvioinut. Me emme sillä tavalla ota kantaa siihen (vaarallisuuteen). Hän on potilas siellä sairaalassa, joten heillä on se paras tieto.

Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri Kari Ojala kertoi aiemmin STT:lle, että jos naisen poissaolo hoidosta pitkittyy, on tietyissä tilanteissa mahdollista, että naisen käyttäytymiseen liittyy riski toisia ihmisiä kohtaan.

– Riskiä hänen satunnaisesti kohtaamansa henkilön joutumiselle väkivallan kohteeksi pitäisin pienenä, Ojala sanoi.

Niuvanniemen sairaala tarjoaa oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Se on toinen valtion oikeuspsykiatrisista sairaaloista.