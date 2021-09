Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta karannut nainen on kolmatta päivää kateissa

Naisen karkumatka on kestänyt jo noin kaksi vuorokautta.

STT

Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta perjantaina karannutta naista ei ole toistaiseksi saatu kiinni. Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että etsinnät jatkuvat yhä.

Komisario Hannu Virolainen kertoo uutistoimisto STT:lle, että poliisi on saanut lukuisia vihjeitä karanneesta naisesta.

– Sellaisia, että epäillään, onko nähty kyseisen naisen liikkuvan jossakin, Virolainen kuvailee vihjeitä.

Hänen mukaansa vihjeitä on tullut laajalta alueelta, myös Pohjois-Savon ulkopuolelta.

Virolainen ei ota kantaa siihen, minne poliisi uskoo naisen suunnanneen karkumatkallaan.

– Kyllä meillä joitakin vihjeitä siitä ehkä on, Virolainen kommentoi.

Naisen karkumatka on kestänyt jo noin kaksi vuorokautta. Poliisi sai ilmoituksen karkaamisesta perjantaina hieman puolenpäivän jälkeen. Naista etsittiin perjantaina lähialueelta sairaalan henkilökunnan ja usean poliisipartion voimin, mutta tuloksetta.

Poliisin mukaan naisen löytyminen on tärkeää hänen terveydentilansa vuoksi ja mahdollisten rikosten estämiseksi.

Poliisi julkaisi perjantaina sairaalan valvontakameran kuvia naisesta. Kuvista näkyy naisen vaatetus karkaamishetkellä. Naisella on musta pitkähihainen paita, valkoiset housut ja vaaleat hiukset.

Virolainen ei osaa arvioida, miten vaarallinen nainen on sivullisille.

– Joka tapauksessa on nähty tarpeelliseksi saada hänet hoidon piiriin. Se on lääkärin arvio ollut, ja sen perusteella poliisi on nämä toimenpiteet käynnistänyt.

Virolainen ei kommentoi karanneen naisen mahdollista rikostaustaa.

Havainnot naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.

– Poliisi tulee tarvittaessa paikalle tarkistamaan vihjeitä, Virolainen sanoo.