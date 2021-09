Hallitus on päässyt sopuun ilmastotoimista – Marin: ”Budjettiriihen kaikki asiat on nyt käsitelty”

Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun budjettiriihen neuvotteluissa. Ratkaisun yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin torstaina tiedotustilaisuudessa, joka on määrä pitää kello kolmelta iltapäivällä.

STT

Umpisolmuun ajautuneissa budjettineuvotteluissa on löytynyt sopu. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi asiasta torstaina päivällä, kun viisikko kommentoi tilannetta Säätytalon edustalla Helsingissä.

– Budjettiriihen kaikki asiat on nyt käsitelty, Marin totesi.

Marin kiitti neuvottelijoita ratkaisukeskeisyydestä ja kuvaili neuvoteltua pakettia ”erittäin hyväksi”.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan (vihr.) tärkeitä keskusteluja on nyt käyty.

– Se on paketti, jonka kanssa me tästä hyvin jatkamme eteenpäin, Ohisalo sanoi.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan sovitulla kokonaisuudella varmistetaan riittävät päästövähennykset.

Marinin mukaan neuvotteluiden lopputuloksista kerrotaan tarkemmin myöhemmin torstaina. Tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 15.

Katso jatkuvaa suoraa lähetystä Säätytalon portailta:

”Ei kovin suuresta erimielisyydestä”

Marin totesi saapuessaan Säätytalolle torstaina, että budjettiriihi on venynyt liian pitkäksi asian mittaluokkaan nähden ja toivoi, että halukkuutta kompromissiin löydettäisiin torstain aikana.

Hän kuitenkin totesi ennen neuvotteluiden alkamista Säätytalolla, että riihineuvottelut vievät sen aikaa kuin ne vievät.

Pääministerin mukaan kysymys on nyt ennen kaikkea tahdosta päästä yhteisymmärrykseen.

– Kyse ei ole kovin suuresta erimielisyydestä, nyt on kyse siitä, löytyykö kaikilta puolueilta tahtoa ja kykyä muodostaa yhteinen kompromissi, Marin sanoi.

Kyse yhä päästövähennyksestä

Pääministeri teki keskiviikkona poikkeuksellisen liikkeen ja jätti keskustan ja vihreät ratkomaan päästövähennyskiistaa keskenään.

Yhteisymmärrystä ei kuitenkaan syntynyt, ja uutistoimisto STT:n tavoittamien hallituslähteiden mukaan neuvotteluita jatkettiin pitkälti siitä, mihin ne keskiviikkona ennen kahdenkeskisiä neuvotteluja päättyivät.

Marin kertoi ennen neuvotteluiden jatkumista torstaina, että seuraavaksi hallituspuolueet muodostavat kompromissiehdotusta vihreiden ja keskustan jättämien esitysten pohjalta. Pääministeri toivoi, että tahtoa kompromissiin löytyisi torstaina.

Marin toisti keskiviikkoisen viestinsä siitä, että erimielisyydessä on kyse 0,2 megatonnin päästövähennyksestä. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puolestaan sanoi eilen, että kyse on pikemmin koko ilmastopaketin uskottavuudesta.

– Kyllä me puhumme 0,2 megatonnin päästövähennyksestä, jota tässä haetaan. Kyse on tietenkin myös siitä, mitkä ne keinot ovat, miten siihen päästään. Siinä mielessä kyse on koko tämän paketin kokonaisuudesta, Marin totesi.

Puolueet erimielisiä

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoi keskiviikkona illalla kello kymmenen jälkeen MTV:lle, että keskusta oli jättänyt kompromissiesityksen vihreille.

– Olemme neuvotelleet kokonaisuudesta, jolla olemme saamassa yli 11 miljoonan tonnin päästövähennykset, itse asiassa enemmän kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Nyt olemme neuvotelleet yhdestä yksityiskohdasta, joka hiertää, Honkonen sanoi MTV:lle.

Vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen puhui uutistoimisto STT:lle eri sävyssä illalla yhdentoista aikaan.

– Neuvottelut ovat loppuneet, keskusta lähti neuvotteluista pois. Meillä olisi ollut vielä valmiutta käydä keskusteluja. Meillä oli siinä eri esityksiä pöydällä illan aikana, mistä meillä olisi ollut halu keskustella niin, että me löydettäisiin semmoinen kokonaisuus, jossa ilmastopaketti on uskottava. Mutta emme löytäneet yhteisymmärrystä, Mikkonen kommentoi STT:lle.

Mikkonen sanoi Twitterissä, että vihreät olivat valmiita neuvottelemaan "vaikka läpi yön".

– Toimme pöytään monia eri aihioita. Valitettavasti keskusta poistui neuvotteluista, Mikkonen tviittasi.

STT tavoitti keskustan Honkosen eilen illalla tekstiviestitse, mutta tämä ei ollut halukas kommentoimaan neuvotteluja tarkemmin.

Ministereiden mukaan muutoin budjetti on hyvällä mallilla

Maria Ohisalon mukaan erimielisyyksissä on kyse siitä, miten taakanjakosektorilla löydetään tarpeeksi toimia, jotta päästöt vähenevät.

– Kokonaisuuden pitää olla uskottava, tieteeseen ja tutkimukseen pohjaava.

Hallitus on sitoutunut päättämään tarvittavat lisätoimet, jotta hiilineutraalius toteutuisi eli päästöt ja nielut olisivat yhtä suuret vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saamiseksi päästöjä pitää vähentää vielä 11 miljoonaa tonnia. Kiista koskee sitä osuutta, joka pitäisi saada taakanjakosektorilta eli esimerkiksi liikenteen, maatalouden ja teollisuuden päästöistä. Tämän osuuden on arvioitu olevan reilut viisi miljoonaa tonnia.

Sekä valtiovarainministeri Annika Saarikon että Marinin mukaan budjettivalmistelu on muutoin hyvällä mallilla valtion menojen ja tulojen osalta.

Ensi vuoden rahankäytöstä oli hallituksessa pitkälti yhteisymmärrys jo riihen alkaessa.

Lisäksi verotusta koskevat kysymykset on jo pitkälti sovittu. Uusia verotuloja haetaan muun muassa kaivoslaista, mutta STT:n tietojen mukaan tarkempi malli on yhä auki. Sen sijaan SDP:n ja vasemmistoliiton kannattama lähdevero ei ole tiettävästi etenemässä.

Nopeasti vaikuttavista työllisyystoimista hallitus on tiettävästi ottamassa käyttöön ainakin lupaprosessien sujuvoittamisen.